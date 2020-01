«Entre l'Iran et Trump, l'escalade pourrait en rester là»

L'Iran a lancé, mercredi 8 janvier, une frappe de missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak. Dans l'après-midi, aucun bilan officiel n'avait encore été donné par les Etats-Unis. Au total, 22 missiles tirés en une demi-heure, à l'heure même où, cinq jours plus tôt, à Bagdad, un tir de drone américain abattait le général iranien Qassem Soleimani.L'escalade peut-elle aller jusqu'à une guerre frontale entre Etats-Unis et Iran, ou un embrasement au Moyen-Orient ? Selon l'expert en géopolitique Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), ce risque est limité.Après la frappe iranienne, la nuit dernière, sur des bases de soldats américains en Irak, en représailles après l'élimination du général Soleimani, l'escalade guerrière est-elle inéluctable ? Jusqu'où peut-elle aller ?BRUNO TERTRAIS. Inéluctable, non. Il est même possible que ce soit, provisoirement au moins, la fin de l'escalade. Pour ce que l'on peut en juger, la riposte iranienne a été relativement mesurée.Mesurée ?Oui, il n'y a pas eu de mort côté américain. Toute la question est de savoir si les Iraniens ont délibérément frappé une base dont ils savaient qu'elle serait protégée, préparée à une attaque. Ou s'ils l'ignoraient, et ont donc pris le risque de tuer des soldats américains. Il semble que la première hypothèse est la bonne et que les Iraniens aient prévenu l'Irak.Qu'est-ce que cela change au juste ?Eh bien, dans le premier cas, cela montre que la riposte a été bien calibrée par les Iraniens. Il est possible que les choses s'arrêtent là. En effet, la dissuasion, de part et d'autre, a été rétablie. Et l'Iran a « sauvé l'honneur ». L'escalade pourrait donc en rester là.L'Iran ne pouvait pas faire moins que ce tir ?Non, compte tenu de l'envergure et de la stature de feu le général Soleimani, le régime de l'ayatollah Khamenei ne ...