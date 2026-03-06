Entre guerres et boycott, les JO paralympiques d'hiver s'ouvrent à Vérone

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 s'ouvrent ce vendredi à Vérone dans une atmosphère lourde plombée par le conflit au Moyen-Orient et la polémique sur la présence d'athlètes russes et biélorusses sous leurs couleurs nationales.

La France, notamment, a fait savoir par la voix de la ministre des Sports Marina Ferrari qu'elle n'enverrait pas de représentant à la cérémonie d'ouverture pour exprimer son désaccord avec la décision du Comité international paralympique (CIP).

Au total, dix athlètes russes et biélorusses ont été autorisés en septembre dernier par l'instance à concourir sous leur drapeau et avec leur hymne pour la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022, avec l'appui du régime de Minsk.

D'autres pays se sont joints au boycott de la soirée : l'Ukraine, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, a déclaré jeudi le directeur de la communication du CIP, Craig Spence.

Le message de diversité et d’inclusion des 50e Jeux paralympiques est donc mis à mal, d'autant que le chaos aérien provoqué par le conflit au Moyen-Orient entraîne également des absences.

Dans l'impossibilité de voyager en sécurité, le seul athlète iranien engagé, Aboulfazl Khatibi Mianaei, pour l'épreuve de para-ski de fond catégorie debout, a dû renoncer, a annoncé vendredi le Comité international paralympique.

56 NATIONS

Intitulée "Life in Motion" ("La Vie en mouvement"), la cérémonie qui se tiendra dans l'amphithéâtre de Vérone, en Vénétie, mettra notamment en scène l'ancien batteur de The Police, Stewart Copeland, la chanteuse soul italo-malienne Mimi Caruso et le DJ Miky Bionic, qui joue avec une main bionique.

Outre la France, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Allemagne n'auront pas de représentants vendredi soir.

Lors du défilé des délégations, les drapeaux des 56 nations engagées seront portés par des bénévoles, accompagnés d’un à deux athlètes par pays et, dans la plupart des cas, d’une vidéo préenregistrée présentant le reste des équipes.

Entre les absences motivées par des raisons politiques et celles liées au calendrier des compétitions, le CIP s'attend à ce qu'environ 30 délégations paralympiques nationales soient présentes, a déclaré Craig Spence à Reuters vendredi.

Le CIP avait inséré jeudi la délégation islandaise, contre la logique alphabétique, entre l'Iran et Israël, avant d'apprendre le forfait de l'Iran.

Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina se déroulent jusqu'au 15 mars et réuniront un nombre record de 612 athlètes concourant dans 79 épreuves pour six sports, avec les débuts de cinq pays - le Salvador, Haïti, le Monténégro, la Macédoine du Nord et le Portugal - et l'inauguration d'une épreuve de curling en fauteuil roulant double mixte.

Pyeongchang 2018 détenait le précédent record avec 564 athlètes et 48 délégations.

Comme les Jeux olympiques il y a deux semaines, les Jeux paralympiques se tiendront sur plusieurs sites, à Milan et dans les stations alpines de Cortina et Val di Fiemme.

(Reportage Andrea Mandalà et Valentina Za, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)