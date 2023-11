Entre Garcia et Naples, la bolognaise n'aura donc pas pris

Foto IPP/Felice De Martino Napoli 08/10/2023 Calcio Campionato serie A 2023-2024 Napoli - Fiorentina Nella foto: Rudi Garcia allenatore del NapoliItaly Photo Press World Copyright Photo by Icon Sport

Après la défaite survenue à la maison contre Empoli (0-1), Rudi Garcia a été remercié par son président, Aurelio De Laurentiis. La défaite de trop pour le tacticien français, qui n’est finalement jamais parvenu à convaincre sa direction, les supporters et surtout son groupe, mais qui a également souffert des comparaisons avec son prédécesseur.

150 jours et basta. Ce dimanche 12 novembre 2023, Rudi Garcia a très certainement dirigé son dernier match du Napoli. Sous la pluie et les sifflets des tifosi agacés, l’ancien Manceau regagnait les vestiaires. Il le sait, ses heures sont comptées. Face à une formation d’Empoli relégable au coup d’envoi, les Azzurri avaient la possibilité de passer devant le Milan au classement et de monter sur le podium. Que nenni. Opérant un turnover poussant notamment Kvaratskhelia et Zieliński sur le banc, le tacticien français n’a pas trouvé les solutions. Comme d’habitude, le champion d’Italie a dominé, mais en vain : cette défaite 0-1 sonne comme un clap de fin pour Rudi, déjà sous pression depuis plusieurs semaines et ce nul face à l’Union Berlin (1-1), qui restait sur douze défaites consécutives. Dans la foulée, le club annonce un « silenzio stampa ». Autrement dit, aucun Napolitain ne parle à la presse. Dans le même temps, Aurelio De Laurentiis ne réfléchit pas une seule seconde : Garcia, c’est ciao . Fou de rage, comme l’explique le quotidien Il Mattino , le président napolitain n’a même pas souhaité s’expliquer avec le Français après le coup de sifflet final. Il ne manque plus que le communiqué du club, qui annoncera froidement la sentence.

Un échec prévisible

Seize matchs, huit victoires, quatre nuls et quatre défaites, tel est le bilan de Rudi Garcia sur le banc du Napoli. Avec une moyenne de points par match de 1,77, le guitariste amateur et amateur de guitares a le pire bilan depuis Walter Mazzarri. Un bilan tristounet à mettre en perspective, puisque le Napoli n’est pas largué au niveau comptable : à ce jour, il est quatrième de Serie A et bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le problème, c’est que son prédécesseur, Spalletti, a mis la barre haut. Très haut même, avec ce Scudetto que l’on n’attendait plus dans la baie. Difficile alors de ne pas souffrir de la comparaison. « Je remercie Luciano pour l’héritage laissé et de m’avoir laissé du temps pour travailler. Les

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com