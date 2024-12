Entre espoirs de paix et retour de Trump, la planète bascule en 2025

Des feux d'artifice illuminent le ciel de minuit au-dessus du port de Victoria lors des célébrations du Nouvel An 2025 à Hong Kong ( AFP / MAY JAMES )

De Sydney à Hong Kong, le monde célèbre 2025 mardi soir sous les feux d'artifice au terme d'une année marquée par l'or olympique, le retour tonitruant de Donald Trump mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine.

L'année 2024, qui sera certainement la plus chaude jamais enregistrée, a également connu des catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique, de la canicule meurtrière du pèlerinage de La Mecque aux tragiques inondations de la vallée de Katmandou.

A Sydney, sur l'un des fuseaux horaires les plus à l'est de la planète, plus d'un million de spectateurs se sont réunis dans la ville autoproclamée "capitale mondiale du Nouvel An".

A minuit (13H00 GMT), neuf tonnes de feux d'artifice ont illuminé le ciel au-dessus de l'incontournable opéra et du Harbour Bridge.

Avec pour nombre d'entre eux, un grand soulagement d'avoir tourné la page de 2024.

"Il y a bien sûr beaucoup de guerres et de chahut dans de nombreux endroits", déplore auprès de l'AFP Stuart Edwards, 32 ans, employé du secteur des assurances.

Toujours en Asie, Bangkok, Hong Kong ou Taipei ont également accueilli la nouvelle année avec compte à rebours et feux d'artifice.

- Les évènements marquants de 2024 -

Du côté des nouvelles légères, l'année 2024 aura été marquée par la tournée de tous les records de la star américaine de la pop Taylor Swift. Année marquée aussi par le bébé hippopotame pygmée Moo Deng, qui s'est emparé des réseaux sociaux, ou le jeune prodige du football Lamine Yamal, qui a porté l'Espagne jusqu'au sommet de l'Euro-2024.

La pleine Lune se lève derrière la Tour Eiffel à Paris avant les Jeux olympiques, le 22 juillet 2024 ( AFP / Loic VENANCE )

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont réuni tous les continents, une parenthèse de fête bienvenue marquée par une spectaculaire cérémonie d'ouverture sur la Seine et des sites aux allures de cartes postales.

Des millions d'habitants se sont également rendus aux urnes dans plus de 60 pays.

En Russie, Vladimir Poutine a de nouveau remporté un scrutin présidentiel malgré des accusations de fraude, tandis qu'au Bangladesh, un mouvement étudiant a détrôné la Première ministre Sheikh Hasina malgré une violente répression.

Une sculpture de sable de l'artiste indien Sudarsan Pattnaik à Puri, dans l'Etat indien d'Odisha, le 6 novembre 2024 ( AFP / - )

Aucun vote n'a été aussi scruté que celui du 5 novembre aux Etats-Unis, remporté par l'ancien président Donald Trump, ciblé par deux tentatives d'assassinat et condamné au pénal.

Du Mexique au Moyen-Orient, le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier génère déjà de l'agitation: il a promis une offensive douanière face à la Chine, s'est engagé à soutenir pleinement Israël et a dit vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine en "24 heures".

- Espoirs de "paix" -

2024 aura été une année de bouleversements au Moyen-Orient, avec la fin de plus de cinquante ans du règne sans partage du clan Assad sur la Syrie, mais aussi le retour de l'armée israélienne dans le sud du Liban et des explosions simultanées de bipeurs lors d'une vague d'assassinats dans les rangs du Hezbollah.

Inondations dans un camp pour personnes déplacées à Deir el-Balah, dans la bande de Gaza, le 30 décembre 2024 ( AFP / Eyad BABA )

Dans la bande de Gaza, les civils se disent exténués par la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023, et la grave crise humanitaire qui en découle.

En Syrie, l'approche de la Nouvelle Année suscite espoir et attente, après le renversement du président Bachar al-Assad par une coalition menée par les islamistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Mardi soir, le nouveau dirigeant, Ahmad al-Chareh, a rencontré à Damas les représentants du clergé de la communauté chrétienne dans un contexte d'inquiétude parmi les minorités de Syrie. Au Vatican, le pape François a célébré les vêpres de fin d'année dans la basilique Saint-Pierre.

Des soldats ukrainiens au repos sous une tente dans l'est de l'Ukraine le 12 décembre 2024 ( AFP / Roman PILIPEY )

Dans l'est de l'Europe, l'invasion russe de l'Ukraine s'achemine pour sa part vers son 3e anniversaire. En difficulté dans l'est, Kiev va devoir composer avec Donald Trump, dont l'élection a semé le doute sur l'avenir de l'aide américaine.

- Températures élevées -

Avec à l'horizon des avancées de l'intelligence artificielle (IA) et un ralentissement de l'inflation, 2025 suscite l'attente du secteur économique.

J-hope, membre du groupe de k-pop BTS, le jour de sa libération du service militaire à Wonju, en Corée du Sud, le 17 octobre 2024 ( AFP / JUNG YEON-JE )

Du côté des stars de la musique, Oasis, groupe emblématique de la BritPop, va faire son grand retour à l'été, tandis que les icônes de la K-pop, BTS, ont promis à leur "ARMY" de fans de les retrouver après juin, une fois le service militaire terminé pour chacun des membres.

Les amoureux du ballon rond pourront profiter aux Etats-Unis d'une Coupe du Monde des clubs élargie à 32 équipes.

Des ouvriers peignent une fresque murale de la divinité hindoue Shiva sur un pilier, avant le festival Maha Kumbh Mela à Prayagraj le 31 décembre 2024 ( AFP / Niharika KULKARNI )

Quelque 400 millions d'hindous sont attendus pour le pèlerinage dit "Kumbh Mela", le plus grand rassemblement de la planète, de janvier à février dans le nord de l'Inde.

Après une année 2024 encore plus chaude que la précédente, 2025 devrait être l'une des trois aux températures les plus élevées jamais enregistrées, selon les projections de l'agence météorologique britannique Met office.

Des habitants attendent une distribution d'eau à Mamoudzou, le 23 décembre 2024, sept jours après le passage du cyclone Chido à Mayotte ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Dans l'archipel français de Mayotte, ravagée par le cyclone Chido, fêter le passage à l'année 2025 n'est pas la priorité de tous les habitants, malgré la vie qui a repris peu à peu. "On a des enfants qui sont traumatisés par le cyclone Chido, donc on n'a rien prévu ce soir", témoigne Nouria Rama, employée au rectorat.

En Ecosse, pour la première fois depuis près de 20 ans, des vents violents ont contraint les organisateurs à annuler les festivités d'Hogmanay, le réveillon du Nouvel An à Édimbourg.

Mais dans le sud de la France, en bord de Méditerranée, malgré une eau à seulement 13 degrés, près de 600 naturistes ont piqué une tête au Cap d'Agde, pour le traditionnel bain du 31 décembre.