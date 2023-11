Entraîneurs en tribune : une hauteur pestilentielle

Dimanche dernier, Will Still n'a pas aimé regarder le match de Reims depuis les tribunes nantaises. Pourtant, la plupart des entraîneurs de rugby ont adopté cette vue plongeante permettant d'avoir un regard plus pointu sur l'animation tactique. De quoi impliquer un fonctionnement bien différent du management.

Le coup de sifflet final scellant la victoire du Stade de Reims à Nantes (0-1) a été fêté comme il se doit par Will Still dimanche. Le « Fuck yes » hurlé par le Belge ne s’est pas fait entendre du banc de touche, mais des tribunes de la Beaujoire. Suspendu, l’entraîneur rémois a été contraint d’assister au match perché aux derniers rangs et ne s’y est pas fait : « Je tiens à dire que c’est absolument affreux de vivre un match de là-haut. […] T’as l’impression d’être sur une autre planète, de ne pas être connecté à la réalité, de ne pas pouvoir contrôler ce que t’aimerais contrôler, et tu te sens con en fait. » Celui qui semblait apporter un vent de fraîcheur sur les pelouses de Ligue 1 n’est donc qu’un coach parmi tant d’autres qui aime faire les 100 pas dans sa zone technique et pousser sa gueulante au moment venu.

Une vue d’ensemble unique

Quelques semaines après la Coupe du monde, le football pourrait pourtant s’inspirer du rugby sur ce point-là. Pendant le Mondial, tous les sélectionneurs étaient campés en haut des gradins pour observer le jeu, car le règlement de World Rugby leur interdit tout simplement d’aller au bord du terrain. « C’est cette vue d’ensemble que je cherche » , explique Alexandre Ruiz, entraîneur de Soyaux-Angoulême en Pro D2, constamment posté dans les tribunes aux côtés de ses adjoints, malgré la souplesse française qui laisse le choix aux coachs. D’en haut, il communique grâce à un casque avec Tanguy Kerdrain, l’entraîneur des avants, qui se trouve aux abords de la pelouse. Rolland Courbis avait aussi tenté l’expérience dans les années 1980 en regardant certains matchs du SC Toulon depuis les tribunes et va dans le même sens : « Quand t’es en rase-mottes, tu ne vois rien, ça c’est sûr. C’est comme quand tu regardes un match à la vidéo où tu te rends compte de choses différentes que celles vues du banc. » …

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com