Ensemble sans vivre ensemble, voici les célicouples

Les Anglo-Saxons ont une jolie expression pour désigner ce mode de fonctionnement : « living apart together », soit littéralement « vivre séparément ensemble ». Séparément et ensemble : deux adverbes antonymes qui n'ont rien à faire dans une même phrase et qui, pourtant, correspondent bien à leur situation.En français, on pourrait les qualifier de célicouples. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont déjà eu une vie conjugale dite classique, avec un ex-conjoint, habitant alors sous le même toit avec un ou plusieurs enfants. Après leur séparation, ils sont engagés dans une nouvelle relation amoureuse, mais c'est chacun chez soi. Une situation qui n'est pas forcément due à un choix philosophique jugé plus moderne et épanouissant, mais qui s'impose en raison de plusieurs freins à la cohabitation. LIRE AUSSI > Célicouples : «Pour vivre ensemble, il aurait fallu tout chambouler»Ces hommes et ces femmes ne sont, pour l'administration, que divorcés ou séparés. Donc forcément célibataires. Des couples hors des cases mis en avant dans une récente étude* par le directeur de recherches à l'Institut national d'études démographiques (Ined), Arnaud Régnier-Loilier.Chacun avec ses enfantsIls sont certes rangés dans la division « couples non-cohabitants », mais cette formule recouvre bien d'autres réalités que celle de ces 45-65 ans qui ne font pas résidence commune : c'est l'étudiant qui vient de rencontrer quelqu'un mais qui ne s'installera pas tout de suite avec, c'est l'éloignement dû à des obligations professionnelles qui obligent deux amoureux à vivre chacun de leur côté... Nous ne parlerons pas de ça ici. Seulement d'un cas de figure que Marie nous décrit et qu'elle vit au quotidien.« Je suis en couple, mais je ne vis pas en couple, distingue cette femme de 44 ans. J'ai divorcé en 2015 et j'ai deux filles en garde alternée, de 16 et 12 ans. Depuis deux ans, j'ai un compagnon ...