Enseignement professionnel : «J'ai réussi, je suis tourneuse fraiseuse»

Le « Bureau des méthodes » sera-t-il un jour le nom d'une série télé à succès ? On en est loin. Les légendes d'agents secrets surpassent largement en glamour ce service des entreprises industrielles, chargé d'élaborer plans et cotes pour la fabrication de pièces de précision. Et pourtant, cet univers de métal a tout de suite tapé dans l'œil d'Andréa. Mieux, son petit 1,49 m a trouvé sa place avec une telle évidence au milieu des outils qu'elle s'agace de l'étonnement des autres, quand elle évoque son métier : « Quoi ? Tourneuse fraiseuse ? »Malgré des décennies de bonnes intentions politiques et institutionnelles, à clamer la main sur le cœur que les métiers manuels offrent un avenir à ceux qui les embrassent, les faits sont têtus. La voie professionnelle reste une zone de relégation, perçue comme telle par une grande partie des familles et des enseignants. S'inscrire en CAP ne permet guère de faire carrière, dans un pays où « la moitié des patrons du CAC 40 sont issus de trois grandes écoles : Polytechnique, HEC et l'Ena », relève Marc Vannesson, le directeur du groupe de réflexion Vers le Haut, spécialiste de l'éducation, qui vient de consacrer la deuxième journée de ses états généraux de l'éducation à ce sujet. L'orientation des jeunes en bac général, technologique ou professionnel, est dictée par leur niveau scolaire, bon, moyen ou faible, bien plus que par leurs goûts.«Je me sens bien dans l'atelier»Avant de plaquer le lycée sur un coup de tête, à six mois de passer son bac, en décembre 2018, Andréa n'avait jamais entendu parler en classe de métiers manuels. A l'heure de choisir un lycée, en fin de 3e, ses parents, patrons d'un bar-restaurant, lui avaient suggéré coiffeuse, parce que « c'est ce que font souvent les filles ». L'adolescente, sans conviction, avait finalement opté pour un bac technologique « management et gestion » (STMG).Quand elle passe ...