Enseignement professionnel : «Ils ont un bac +5 d'expérience»

Sur la fiche technique qui indique à Guilherme, au 3/100e de millimètre près, les dimensions de la cosse à confectionner, il y a cette étiquette, en bas à gauche. On y lit le coût de la fourniture de base (0,60 euro) et le prix auquel sera vendue sa pièce - 5,80 euros. La différence montre l'importance de son travail, et donne du sens à sa formation de technicien d'usinage.C'est le pari pédagogique de son école, Gorge-de-Loup, à Lyon (Rhône) : « Faire pour apprendre, au lieu d'apprendre pour faire », dans les conditions réelles d'une production industrielle, pour de vrais clients, et avec le même niveau d'exigence. « C'est quand même plus motivant que de fabriquer un objet qu'on posera sur une étagère », remarque le directeur, Thomas Pacheco.Cet établissement, créé en 1950, est la vitrine d'un mouvement confidentiel mais en plein essor, et reconnu depuis quelques mois par l'Etat : les écoles de production. Elles n'étaient qu'une dizaine au début des années 2000. On recense aujourd'hui 25 projets d'ouverture et 33 sites en activité, consacrés aux métiers de l'industrie, de la menuiserie, mais aussi du maraîchage bio ou de la programmation informatique.« 3 ou 4 offres d'emploi en moyenne »Les jeunes, à partir de 15 ans, y entrent sur le seul critère de la motivation, peu importe leur dossier scolaire. A Gorge-de- Loup, il y a deux fois plus de demandes que de places disponibles, dans le vaste atelier où s'alignent des machines utilisées par les élèves en quasi-autonomie. Leur scolarité, gratuite, dure entre 2 et 4 ans, selon le diplôme préparé, CAP ou bac pro.Pourtant, le directeur doit rassurer des parents réticents, « qui préféreraient que leurs enfants fassent des études comme tout le monde. Je leur explique qu'eux n'auront peut-être pas un master, mais un bac + 5 d'expérience ». Les perspectives à la sortie sont rassurantes : les élèves reçoivent « trois ou quatre ...