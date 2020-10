Enseignant décapité: Cazeneuve dénonce des discours ambigus de "groupes gauchistes"

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve au Sénat le 17 juillet 2019 ( AFP / THOMAS SAMSON )

"La République s'affaisse" en raison des "discours ambigus" d'un "certain nombre de groupes gauchistes", parmi lesquels des "députés insoumis", a estimé lundi Bernard Cazeneuve, trois jours après la décapitation d'un enseignant qui avait montré des caricatures de Mahomet.

"Je parle bien entendu d'un certain nombre de députés insoumis qui ne se comportent pas de façon républicaine (et) sont grandement responsables de ce qui existe dans ce pays", a jugé l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur de François Hollande sur France Inter, interrogé sur la "solitude" des enseignants.

"La République s'affaisse parce que, sur ses principes, certains ont la main qui tremble", a assuré M. Cazeneuve en pensant aux élus "qui s'arrangent avec les salafistes dans les quartiers". "On crée les conditions d'une tension extrême, d'une stratégie de la confrontation à l'intérieur de la République", a-t-il ajouté.

Le rassemblement en hommage au professeur assassiné, Samuel Paty, dimanche place de la République à Paris, a été l'occasion pour certaines figures politiques de fustiger les positions de La France Insoumise, l'ancien Premier ministre Manuels Valls critiquant Jean-Luc Mélenchon comme ayant "une très grande responsabilité dans cette lâcheté de la gauche" face à l'islamisme.

M. Mélenchon a répondu sur BFMTV en jugeant que "tous ces gens se défaussent de leurs propres responsabilités", et en faisant valoir que "ce n'est pas le moment de la dispute".

"Une bonne fois pour toutes: Jean-Luc Mélenchon n'est ni islamiste ni gauchiste !", a lancé dans un entretien à Libération lundi le député et numéro deux de LFI Adrien Quatennens. "Nous avons la République au cœur, sans la géométrie variable et les petits arrangements de ceux qui nous insultent !".

Le député LFI Eric Coquerel a estimé sur Sud Radio que M. Valls "fait exactement ce que les terroristes attendent: se diviser, faire des attaques de ce type bassement politiciennes pour avoir accès à quelques médias".

Il a jugé "particulièrement insultants" les propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui, à plusieurs reprises, a accusé LFI d'"islamo-gauchisme". "Ca me fait penser à judéo-bolchévique dans les années 1930", a souligné M. Coquerel.

"J'étais présent à la marche suite à l'assassinat de Mireille Knoll, assassinée parce que juive, j'y étais avec Mme [Marine] le Pen [RN]alors que je suis profondément opposé à ses idées et en désaccord avec elle !", a rétorqué le député LFI Alexis Corbière dans un tweet.

Que faire face à l'islamisme ? LFI plaide pour que davantage de moyens soient donnés pour faire du "renseignement humain".

Pour Bernard Cazeneuve, sur France Inter, "il faut tous les jours expulser ceux qui, étrangers, ont par leurs propos, par leurs actes, par leur comportement, incité à la haine, enfreint les règles de la République", a-t-il estimé, soulignant cependant les difficultés juridique et diplomatique de le faire.

Il est aussi favorable à "la dissolution de toutes les associations dont les propos fracturent la République dans ses fondements".

