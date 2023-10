Enquête sur un fonds de Bpifrance : "un alignement d'intérêts", défend son patron

Nicolas Dufourcq, directeur général de la banque publique Bpifrance, a soutenu jeudi que l'investissement de 200 employés de la banque, dont lui-même, dans un fonds d'investissement à succès, n'était pas "un conflit d'intérêts mais un alignement d'intérêts".

M. Dufourcq est revenu sur cette affaire à l'occasion de la tenue du salon BIG (Bpifrance Inno Generation) rassemblant des milliers d'entreprises à Paris.

Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts a été ouverte le 21 juillet par le parquet national financier (PNF), après un signalement de la Cour des comptes sur ce fonds d'investissement, Bpifrance Entreprises (BE1).

M. Dufourcq avait déjà démenti tout comportement délictueux en juillet, sur LinkedIn.

"J'ai toujours voulu démocratiser le +private equity+ (investissement en grande partie dans des sociétés non cotées, NDLR), a-t-il expliqué jeudi sur BFM Business, et toujours considéré qu'il était inadmissible que cette classe d'actifs soit réservée aux ultra-riches".

"Quand j'ai lancé ce produit avec mes équipes", en octobre 2020, "tout le monde a dit, +vous êtes dingues, vous faites prendre des risques incroyables à la veuve de Carpentras!+", s'est remémoré M. Dufourcq.

"J'ai dit +on va mettre un ticket [d'entrée] à 5.000 euros pour que les Français qui ont très peu d'épargne n'investissent pas parce que c'est trop risqué, et par ailleurs on va tous investir à la Bpi, au même niveau que les autres, sans aucune information privilégiée, rien+", a-t-il ajouté.

"Maintenant que le produit marche, on nous dit +c'est dégueulasse, vous avez investi!+", a-t-il déploré.

"Ce n'est pas comme ça que ça marche, d'autant que dans cet investissement privé dans les PME, la règle fondamentale (...) est que vous investissez toujours dans votre fonds : il n'y a pas conflit d'intérêts, mais alignement d'intérêts!" a-t-il assuré.

"La moindre des choses quand vous proposez aux Français de prendre un risque est de le prendre avec eux. Quatre mille personnes au total ont apporté leur épargne", a-t-il observé dans une interview à la Tribune.

Il a souligné que "l'État et la Caisse des Dépôts, avec les actionnaires de Bpifrance, [les avaient] suivis", et que le fonds avait "été porté politiquement et très médiatisé".

"Nous sommes sereinement à la disposition du PNF, en rappelant qu'il s'agit d'un signalement, pas d'une incrimination", a-t-il conclu.

Bpifrance a depuis interdit, par lettre individuelle, aux membres des conseils d'administration, du comité de management général de Bpifrance et de l'équipe projet, de souscrire au fond successeur BE2.