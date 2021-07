Enquête sur les causes d'une explosion sur un porte-conteneurs au port de Dubaï

Photo diffusée le 8 juillet 2021 par le bureau des médias de Dubaï montrant des pompiers sur le site d'une explosion dans le port de Dubaï ( GOVERNMENT OF DUBAI MEDIA OFFICE / - )

Les autorités de Dubaï ont lancé jeudi une enquête sur les causes d'une explosion survenue sur un navire contenant des matières inflammables dans l'un des ports les plus fréquentés au monde, une déflagration qui a été ressentie à travers l'émirat du Golfe.

"Les premiers éléments indiquent qu'un frottement ou de la chaleur a pu entraîner l'explosion" qui a provoqué tard mercredi soir un grand incendie sur le navire, a dit le chef de la police de Dubaï, le général Abdallah Khalifa al-Marri, à la chaîne de télévision Al-Arabiya.

"Il n'y avait ni substances radioactives ni d'explosifs", a-t-il souligné.

Les autorités ont assuré aux médias locaux que l'explosion n'était pas d'origine humaine, précisant que le navire transportait 130 conteneurs "dont trois contenaient des matières inflammables".

L'incendie sur le porte-conteneurs au port de Jebel Ali, dans le sud de l'émirat, a été maîtrisé et aucune victime n'a été signalée, a indiqué le service de communication de Dubaï. "Les autorités du port mènent une enquête sur la cause de l'incendie et ses circonstances" exactes.

Jeudi, des voitures de police et des camions de pompiers étaient garés aux abords du bateau très endommagé, battant pavillon des Comores et appelé Ocean Trader. Des conteneurs incendiés étaient visibles depuis le quai.

- Retour à la "normale" -

L'incendie s'est déclaré sur le bateau au moment où il s'apprêtait à accoster, ont indiqué les autorités.

Localisation du principal port de Dubai ( AFP / )

Selon elles, le feu a été maîtrisé au bout de 40 minutes et l'équipage de 14 personnes avait été évacué avant l'explosion "dès qu'une fuite et de la fumée ont été constatées".

Un hélicoptère a été dépêché sur le site, placé sous très étroite surveillance et rendu inaccessible, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le grand port de Jebel Ali est notamment le siège du géant émirati DP World, l'un des principaux opérateurs portuaires mondiaux qui gère 49 terminaux dans le monde.

Sur Twitter, DP World a indiqué jeudi que ses "opérations se déroulaient normalement" au port.

Pouvant accueillir des porte-avions, Jebel Ali a été le port d'escale le plus actif de la marine américaine en dehors des Etats-Unis en 2017, selon le centre de recherche du Congrès américain.

De telles explosions sont rares dans la cité-Etat de Dubaï, l'une des sept principautés qui composent les Emirats arabes unis.

- Comme "le soleil" -

"J'étais dehors sur mon balcon. Mon ami a vu quelque chose de jaune arriver (comme) le soleil. J'ai pris la photo et après (il y a eu) un bruit", a tweeté une internaute qui réside près du port.

Un habitant du quartier de Marina, proche du port, a déclaré à l'AFP que les fenêtres avaient "tremblé. "Je vis ici depuis 15 ans et c'est la première fois que je vois et entends cela".

Parmi les 10 premiers mondiaux, le port de Jebel Ali a traité en 2019 un volume de 14,1 millions d'EVP (Equivalent vingt pieds, une unité de mesure pour les conteneurs).

Quelque 8.000 entreprises sont basées dans la Jebel Ali Free Zone (JAFZA), qui a contribué à hauteur de 23% au produit intérieur brut (PIB) de Dubaï l'année dernière. Il s'agit de la plus grande zone commerciale du Moyen-Orient.

En l'espace de 50 ans, l'émirat est passé d'une petite ville portuaire à un carrefour régional du transport, du commerce, du tourisme ou encore des services financiers.

Pauvre en pétrole, Dubaï a l'économie la plus diversifiée des pays arabes du Golfe, attirant des travailleurs du monde entier dans différents secteurs d'activité.

