Enquête sur la crise du Covid-19 : des plaignants entendus dès septembre

Neuf plaintes visant Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran ont été jugées recevables par la Cour de justice de la République (CJR), qui attaquera les auditions à la rentrée.

Agnès Buzyn, Édouard Philippe et Olivier Véran (photomontage). ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Des auditions sont prévues à partir de septembre dans le cadre de l'information judiciaire de la CJR (qui juge les ministres et anciens ministres) visant Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn. Cette enquête porte sur la gestion de la crise du coronavirus par l'ancien Premier ministre, l'ancienne ministre de la Santé et son successeur.

Plusieurs plaignants ont reçu des convocations pour être entendus comme témoins en septembre, selon une source proche du dossier, confirmant à l' AFP une information de l'Obs .

Une information judiciaire a été ouverte le 7 juillet pour abstention de combattre un sinistre et confiée à la commission d'instruction de la CJR, qui agit comme un juge d'instruction et mène les investigations. Neuf plaintes, parmi les 90 reçues par la CJR, avaient été jugées recevables et jointes pour cette procédure. Cette Cour est la seule instance habilitée à juger les membres du gouvernement pour l'exercice de leur fonction.

"Une enquête approfondie nécessaire"

Les neuf plaintes ont été déposées par des médecins représentant le collectif C19, par des familles de particuliers victimes , mais aussi par le syndicat CGT-Pénitentiaire ou le syndicat Vigi du ministère de l'Intérieur.

Dans son avis consulté par l' AFP , la commission des requêtes de la CJR estime "nécessaire qu'une enquête approfondie soit menée pour apprécier le bien-fondé des plaintes, leur base factuelle et l'élément moral du délit".

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 30.000 morts en France, l'exécutif fait face à un flot de critiques, notamment sur la pénurie de masques. De nombreuses plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui ou homicide involontaire ont été déposées. Seul le chef d'abstention de combattre un sinistre a pour l'heure été retenu par la CJR.

Les plaignants se félicitent

"L'appréciation rigoureuse des faits par la Cour de justice de la République donne espoir à mes clients de voir condamner les membres du gouvernement qui ont commis des fautes pénales dans la gestion de la crise", a réagi jeudi Me Yassine Bouzrou, à l'origine de plusieurs des neuf plaintes retenues.

"Le 31 mars, mes clients avaient été qualifiés d'irresponsables par le président de la République car ils avaient oser intenter une action en justice, ils sont désormais heureux de constater que la Cour de justice de la République semble considérer que cette action était légitime et que ce sont les propos du président qui étaient irresponsables et inutilement blessants", se félicite l'avocat.