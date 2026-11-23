Enquête sur des fuites présumées vers le RN : le préfet Moutouh veut porter plainte

Le préfet Hugues Moutouh le 28 octobre 2021, à Montpellier ( AFP / Pascal GUYOT )

Le préfet Hugues Moutouh, qui a demandé à être relevé de ses fonctions après avoir vu son nom apparaître dans une affaire de fuites présumées d'informations confidentielles vers le RN, a annoncé lundi son intention de porter plainte pour "violation du secret de l'enquête".

"Je n'ai jamais transmis de ma vie à quiconque des éléments de procédure", a assuré Hugues Moutouh sur Europe 1. "Mon avocat va porter plainte pour cette violation (du secret de l'enquête, NDLR), recel et complicité", a-t-il ajouté.

"Je suis choqué, intègre. Je ne connais rien de la procédure. Je n'ai pas été entendu (...) Quelqu'un viole de façon caractérisée le secret de l'enquête et transmet à la presse des éléments de cette enquête", a-t-il poursuivi.

Ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur (avril 2025 - mai 2026) avant d'être nommé en mai dernier préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, Hugues Moutouh a annoncé samedi avoir demandé à être relevé de ses fonctions, une décision qui relève du président de la République, après avoir vu son nom apparaître dans une affaire révélée vendredi dernier par Le Monde.

Dans cette affaire de fuites présumées d'informations du ministère de l'Intérieur vers le RN, le parquet a ouvert le 27 juillet "une information judiciaire portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits".

C'est dans ce cadre que le ministère a été perquisitionné fin juillet, plus précisément le bureau du secrétaire général, et le siège du parti d'extrême droite le 9 novembre. Le domicile du préfet a également été perquisitionné, selon une source proche du dossier.

Aucune mise en examen n'est intervenue dans cette affaire, comme l'a affirmé le parquet de Paris, et le préfet Moutouh est présumé innocent.

Selon une source proche du dossier, les enquêteurs ont découvert en perquisition au domicile de Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen, un mail d'une fonctionnaire du secrétariat général adressé à sa hiérarchie.

Marine Le Pen a assuré dimanche sur France 2 et France Inter qu'elle n'avait "jamais reçu d'informations confidentielles" et "jamais demandé d'informations confidentielles" à Hugues Moutouh.