Enquête RN: Moutouh officiellement démis de ses fonctions, remplacé par le préfet Pierre Ory

Hugues Moutouh, alors préfet des Alpes-Maritimes, le 7 octobre 2024, à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Hugues Moutouh, préfet de la région Centre-Val-de-Loire, préfet du Loiret a été démis mercredi officiellement de ses fonctions en Conseil des ministres et remplacé par Pierre Ory, actuel préfet de Seine-et-Marne, a appris l'AFP de source gouvernementale.

Hugues Moutouh avait demandé samedi à être relevé de ses fonctions après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fuites d'éléments judiciaires concernant le RN venant du ministère de l'Intérieur à l'époque où il y dirigeait le secrétariat général.

La veille, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait annoncé devant les députés avoir proposé Emmanuel Macron un nom pour succéder à Hugues Moutouh.

Mercredi en Conseil des ministres, le préfet Pierre Ory, qui est un proche de Laurent Nuñez, a été nommé préfet de la région Centre-Val-de-Loire sur proposition du ministre de l'Intérieur.

Pierre Ory, alors préfet de Seine-et-Marne, le 18 novembre 2024, à Meaux en Seine-et-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

La nomination de préfets est une prérogative du chef de l'Etat.

Jeudi, la révélation d'une enquête sur des soupçons de fuites au profit du RN impliquant le préfet a jeté Beauvau dans la tourmente.

M. Moutouh nie toute implication et dénonce une "campagne de déstabilisation" dont il serait "aujourd'hui la cible".

Pierre Ory a déjà occupé plusieurs postes de préfet, en Maine-et-Loire, dans les Vosges ou encore dans le Gers. Il était préfet de Seine-et-Marne depuis septembre 2023.