Hugues Moutouh, alors préfet des Alpes-Maritimes, le 7 octobre 2024 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Première tête à tomber dans l'affaire des fuites présumées au profit du RN venant du ministère de l'Intérieur : le préfet Hugues Moutouh sera démis de ses fonctions mercredi après la révélation de cette enquête l'impliquant lorsqu'il était secrétaire général du ministère.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé mardi à l'Assemblée nationale avoir proposé au chef de l'Etat un nom pour succéder au préfet Moutouh, la prérogative de nommer les préfets revenant au président.

Plusieurs sources proches du dossier ont confirmé mardi à l'AFP que ce serait chose faite officiellement mercredi.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'Assemblée nationale, le 24 novembre 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le remplacement d'Hugues Moutouh, actuel préfet de la région Centre-Val-de-Loire et préfet du Loiret, n'est pas une surprise. A cinq mois de l'élection présidentielle, le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des préfets ne peuvent se permettre de voir leur fonction entachée du moindre soupçon.

"Dans le contexte actuel de colère sociale et de préparation des échéances électorales, il est compliqué pour un préfet de région, garant de l'Etat de droit, de travailler sereinement", résumait la semaine dernière auprès de l'AFP un haut fonctionnaire.

Prendre les devants

Hugues Moutouh était d'avril 2025 à mai 2026, date de sa nomination dans le Loiret, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, un poste hautement stratégique où il avait été nommé par Bruno Retailleau.

Jeudi, la révélation d'une enquête sur des soupçons de fuites au profit du RN impliquant le préfet a jeté Beauvau dans la tourmente.

Montage photos du 24 novembre 2026 montrant le préfet Hugues Moutouh (g) et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez ( AFP / Valery HACHE )

Le haut fonctionnaire, qui a été convoqué dès vendredi par Laurent Nuñez, a pris les devants samedi en annonçant, via un communiqué à l'AFP, avoir demandé à être relevé de ses fonctions.

Il y a dénoncé une "campagne de déstabilisation dont (il) est la cible", dépassant "largement (sa) personne". "À travers moi, c'est l'autorité même de l'État que l'on cherche à atteindre", a-t-il estimé.

Aucune mise en examen n'est intervenue dans cette affaire, selon le parquet de Paris, et le préfet Moutouh est présumé innocent.

Le parquet a ouvert le 27 juillet "une information judiciaire portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits".

C'est dans ce cadre que le bureau du secrétaire général a été perquisitionné fin juillet et le siège du parti d'extrême droite le 9 novembre. Le domicile du préfet a également été perquisitionné, selon une source proche du dossier.

Cette nouvelle information judiciaire a été ouverte, selon le parquet, après la découverte d'éléments dans une autre perquisition, réalisée dans le cadre d'une enquête menée par le parquet européen.

C'est lors de cette perquisition au domicile à Rome de Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen, qu'une copie d'un mail confidentiel a été découverte, selon Le Monde et la source proche du dossier.

Le courriel, rédigé par une fonctionnaire du secrétaire général, était adressé à son supérieur hiérarchique direct et transmis à Hugues Moutouh, le numéro un du secrétariat général, selon deux sources proches du dossier à l'AFP.

La fonctionnaire y relatait, selon l'une des sources proches du dossier, son audition par la brigade financière anticorruption de la police judiciaire de Paris dans une information judiciaire sur des soupçons de financement illégal de campagnes électorales du RN.

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, le 19 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Cette information judiciaire porte en particulier sur de possibles surfacturations dans les récentes campagnes électorales du parti d'extrême droite.

Selon Le Monde, cette femme y rapporte "les questions que lui ont posées les enquêteurs, ses réponses au sujet des financements des partis politiques et des points de droit ou de réglementation en matière de prêts".

Cette découverte a entraîné l'ouverture d'une nouvelle enquête par le parquet de Paris sur d'éventuelles fuites au profit du RN.

Marine Le Pen a assuré dimanche n'avoir "jamais reçu d'informations confidentielles" et "jamais demandé d'informations confidentielles" à Hugues Moutouh.

Lors de la perquisition au RN, les enquêteurs ont en outre eu la surprise de croiser un procureur adjoint du parquet de Paris, Christian de Rocquigny, venu, selon ses déclarations à l'AFP, "prendre un café avec une connaissance", en l'occurrence Jean-Paul Garraud, ancien magistrat et député européen RN, comme celui-ci l'a dit au Monde.

Une présence embarrassante pour l'institution judiciaire, à tel point que le garde des Sceaux Gérald Darmanin a demandé un rapport à la hiérarchie du magistrat. Le ministre de la Justice pourrait s'exprimer sur ce volet dans les jours à venir.