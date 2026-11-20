Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 31 octobre 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

A cinq mois de l'élection présidentielle, Beauvau est dans la tourmente depuis que l'ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur Hugues Moutouh, convoqué vendredi par Laurent Nuñez, est soupçonné d'avoir transmis au RN des informations confidentielles sur des enquêtes le visant.

Signe de l'importance de cette mise en cause du préfet Moutouh, le ministre de l'Intérieur, dont le préfet n'a jamais été proche, a fait savoir dès jeudi soir qu'il le convoquait dès ce vendredi pour avoir des explications.

En fin de journée, rien n'avait filtré du contenu de cette rencontre qui a eu lieu à 11H00, ni d'une quelconque décision qui reviendra à Emmanuel Macron, grand ordonnateur du sort des préfets.

"Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves", "cela jetterait le discrédit sur le ministère de l'Intérieur", avait affirmé sur BFMTV et RMC Laurent Nuñez.

"J'ai besoin de l'entendre, d'écouter ce qu'il a à me dire. Ma main n'a jamais tremblé (quand) il y avait des décisions à prendre, croyez-le bien", a poursuivi sur un ton martial le ministre.

Le parquet de Paris a ouvert le 27 juillet "une information judiciaire portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits".

L'entrée du ministère de l'Intérieur, le 6 septembre 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

C'est dans ce cadre que le ministère a été perquisitionné fin juillet, plus précisément le bureau du secrétaire général , et le siège du parti d'extrême droite le 9 novembre. Le domicile du préfet a également été perquisitionné, selon une source proche du dossier à l'AFP.

Cette nouvelle information judiciaire, précise le parquet, a été ouverte après la découverte d'éléments dans une autre perquisition, réalisée auparavant dans le cadre d'une enquête, elle, menée par le parquet européen.

"Des éléments (ont émergé) laissant penser que le RN bénéficiait d'informations confidentielles sur des enquêtes judiciaires visant le parti en provenance d'au moins un cadre du ministère de l'Intérieur, qui a depuis changé d'affectation mais reste haut fonctionnaire", explique le journal Le Monde, qui a révélé l'information.

Les enquêteurs sont tombés lors de cette perquisition sur un document confidentiel émanant de l'Intérieur, a précisé à l'AFP la source proche du dossier. Dès lors, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de cette nouvelle enquête.

Lors de la perquisition au RN, les enquêteurs ont en outre eu la surprise de croiser un procureur adjoint du parquet de Paris, venu, selon ses déclarations à l'AFP, "prendre un café avec une connaissance", en l'occurrence Jean-Paul Garraud, ancien magistrat et député européen RN, comme celui-ci l'a dit au Monde.

Une présence embarrassante pour l'institution judiciaire, à tel point que le garde des Sceaux Gérald Darmanin a demandé un rapport à la hiérarchie du magistrat.

Hugues Moutouh, alors préfet de l'Hérault, le 28 octobre 2021 à Montpellier ( AFP / Pascal GUYOT )

Dans cette nouvelle affaire, aucune mise en examen n'est intervenue à ce stade et le préfet Moutouh est présumé innocent.

Mise en retrait

Mais, notent vendredi des hauts fonctionnaires auprès de l'AFP, le soupçon entache la fonction. "Dans le contexte actuel de colère sociale et de préparation des échéances électorales, compliqué pour le préfet de région, garant de l'état de droit, de travailler sereinement", résume l'un deux.

"Ils vont le mettre en retrait, je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement", pronostiquait vendredi auprès de l'AFP un enquêteur.

Un retrait pourrait être effectif très vite, un mouvement de préfets étant en préparation depuis quelques semaines, selon un haut fonctionnaire. Et tout préfet sait que son sort peut être scellé chaque mercredi en Conseil des ministres.

Le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, le 17 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Du côté du RN, un certain malaise transparaissait vendredi. "Pour le moment, ce sont des rumeurs et des accusations sans fondement en pleine campagne électorale, où le Rassemblement national est le principal parti d'opposition", a fait valoir sur France Inter le député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy.

Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, a assuré n'avoir "jamais" rencontré le préfet Moutouh, Jean-Philippe Tanguy précisant lui "ne l'avoir jamais vu à une seule réunion programmatique".

Âgé de 58 ans, Hugues Moutouh n'a jamais eu les faveurs de Laurent Nuñez, qui l'avait évincé au printemps 2026 de son poste de secrétaire général de la place Beauvau.

Réputé proche de Bruno Retailleau qui l'avait nommé un an plus tôt à ce poste-clé, véritable tour de contrôle de l'administration du ministère, Hugues Moutouh est depuis son départ de Beauvau préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire.

Son départ de Beauvau n'avait pas été une surprise, tant tout oppose Laurent Nuñez à Hugues Moutouh. L'inclination politique d'abord : le premier est plutôt de centre-gauche quand le second est un proche d'Éric Ciotti, ancien président de LR, rallié au RN et nouveau maire de Nice. Le style ensuite : Laurent Nuñez est réputé pour son entregent tandis que Hugues Moutouh est adepte des formules à l'emporte-pièces, quitte à déclencher des polémiques.