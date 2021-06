Enquête préliminaire: le maire de Fort-de-France défend "l'efficacité" du système mis en cause

Le maire de Fort de France Didier Laguerre a défendu le dispositif d'incitation financière au départ à la retraite des agents de la commune qui fait l'objet d'une enquête préliminaire et s'indigne qu'elle ait été révélée juste avant les élections régionales.

Une enquête préliminaire a été ouverte "notamment du chef de détournement de fonds publics" avait indiqué jeudi à l'AFP le parquet national financier, interrogé à propos d'un dossier touchant à ce dispositif installé en 2002.

Un rapport de la Chambre régionale des Comptes (CRC) paru en juin 2020 avait épinglé ce plan et l'avait jugé inefficace, pointant du doigt une masse salariale qui augmente toujours et qui coûte cher à la collectivité dont les finances sont au plus mal.

"Contrairement à ce qui a été affirmé, ce dispositif a démontré son efficacité", affirme Didier Laguerre, dans un communiqué reçu samedi.

Un total de "863 employés sur 1363 ont bénéficié de la mesure", précise-t-il, expliquant qu'il "s'agissait de maîtriser les dépenses, les effectifs en surnombre et la masse salariale de la ville sans augmenter la fiscalité à Fort de France".

Il souligne qu'il "a fait l'objet de délibérations du Conseil municipal, transmises et validées par le controle de légalité de la préfecture".

Le rapport de la chambre régionale des comptes a, lui, estimé que le versement des primes ne s'appuyait sur aucune base légale. Yves Colcombet, président de la CRC, interrogé par l'AFP, avait précisé jeudi que "les retraites des agents de la fonction publique sont prévues par la loi, votée au Parlement et qu'une collectivité ne peut pas décider d'octroyer des primes sur le sujet, seule, ce dispositif est donc hors texte".

Or "d'anciens élus également agents de la collectivité, dont l'un ayant exercé des fonctions exécutives au moment de la mise en place du plan, ont bénéficié de plusieurs dizaines de milliers d'euros chacun, après réintégration dans le personnel de la collectivité, grâce à ces dispositions irrégulières", détaille encore le rapport de la CRC.

Serge Letchimy, actuel député de Martinique et dont la liste est arrivée en tête au premier tour des élections territoriales, a pu bénéficier du plan en 2016.

Dans son communiqué, Didier Laguerre "s'indigne" que l'enquête préliminaire ait été rendue publique "à quelques heures de la fin de la campagne officielle" et que "certains tentent de le salir". Ses services soulignent qu'un autre candidat inscrit sur une liste concurrente de M. Letchimy a bénéficié aussi du plan.

Selon la mairie, cette enquête préliminaire a été ouverte il y a huit mois et le parquet financier n'a procédé à aucune audition depuis.