Enquête pour détournement de fonds publics au Havre : Edouard Philippe dénonce une "vendetta judiciaire"

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, candidat à la présidentielle, le 24 novembre 2026 au congrès de l'association des maires de France à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Le parquet a ouvert une enquête après la plainte d'une lanceuse d'alerte pour détournement de fonds publics à la communauté urbaine du Havre dirigée par Edouard Philippe qui dénonce une "vendetta judiciaire" et se dit serein.

"Une plainte a été adressée à mes services via le parquet national financier (PNF) initialement saisi, j'ai transmis en enquête au commissariat du Havre", a indiqué la procureure du Havre Soizic Guillaume à l'AFP, confirmant une information du journal Le Monde et du média d'investigation Le Poulpe.

La magistrate souhaite obtenir "des précisions sur les éléments transmis" par la lanceuse d'alerte, Cornelia Findeisen, ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre.

En cause, d'après l'avocat de la plaignante, Jérôme Karsenti, la prise en charge de plus de 28.000 euros d'honoraires d'avocats par la communauté urbaine dans plusieurs procédures "qui concernent Edouard Philippe".

La plainte concerne aussi la prise en charge de coûts de déplacements d'agents ou d'anciens agents de la communauté urbaine entendus à Paris dans une procédure qui était au parquet national financier (PNF).

"c'est toujours la même affaire, toujours la même plaignante", a déclaré Edouard Philippe, dénonçant "une vendetta judiciaire" de sa part.

"J'ai toujours indiqué que je répondrai à toutes les questions que voudrait bien me poser la justice. Je les attends avec sérénité", a-t-il ajouté lors de sa visite au Congrès des maires à Paris.

Mme Findeisen avait déjà déposé plainte à deux reprises contre son ancien employeur en 2023 et 2025 pour détournement de fonds publics, favoritisme ou encore harcèlement moral, menant à l'ouverture d'une enquête à Paris auprès du parquet national financier, puis à la saisine de deux juges d'instruction.

C'est dans le cadre de cette information judiciaire à Paris qu'a été entendu le candidat à la présidentielle et maire du Havre Edouard Philippe, actuellement à la peine dans les sondages.

L'ancien premier ministre conteste toute infraction.

Le 29 octobre, les juges d'instruction n'ont d'ailleurs pas convoqué Édouard Philippe pour un interrogatoire à l'issue duquel il aurait pu être mis en examen, mais d'emblée comme témoin assisté, un statut sans poursuites pénales.

"Sur le dos du contribuable"

Déclarée lanceuse d'alerte en janvier 2025, Mme Findeisen a de nouveau déposé plainte à Rouen lundi, selon son avocat.

"La question c'est, quel est l'intérêt pour une communauté urbaine de prendre en charge les frais d'honoraires d'avocats dans un certain nombre de procédures qui concernent Edouard Philippe, de contester le statut de lanceuse d'alerte de Cornelia Findeisen ? Aucun", s'est insurgé Me Karsenti auprès de l'AFP.

Le maire du Havre Edouard Philippe lors d'un meeting de campagne pour les municipales, le 11 février 2026 au Havre ( AFP / Lou BENOIST )

Le tribunal administratif de Paris a confirmé récemment à l'AFP qu'un appel avait été interjeté par la communauté urbaine du Havre le 14 septembre auprès de la cour d'appel administrative de Paris du statut de lanceuse d'alerte accordé à Mme Findeisen.

Me Karsenti dénonce "des mesures de représailles" et un "harcèlement moral" contre sa cliente. "Tel un rouleau compresseur, un pouvoir local" utilise toutes "les possibilités judiciaires et financières, sur le dos du contribuable", pour "écrabouiller" une lanceuse d'alerte.

"Les missions confiées" à un cabinet d'avocats "n'ont jamais porté sur la défense des élus dans cette procédure, ceux-ci disposant de leurs propres conseils", a réagi la communauté urbaine du Havre.

Les accusations de Cornelia Findeisen portaient en 2023 sur une convention d'objectifs pluriannuelle pour l'animation de la Cité numérique du Havre signée en juillet 2020 par Édouard Philippe, alors devenu président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et Stéphanie de Bazelaire, en tant que présidente bénévole de l'association LH French Tech.

Une procédure contestée en interne par Mme Findeisen qui affirme avoir été écartée et harcelée moralement après ses alertes.

Cornelia Findeisen a publié en octobre un livre intitulé "Judith contre Goliath" (Patchenco Éditions), où elle raconte son combat judiciaire contre son ancien employeur.