Enquête ouverte pour détournement de fonds publics à l'agglomération du Havre présidée par Edouard Philippe

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, candidat à la présidentielle, le 24 novembre 2026 au congrès de l'association des maires de France ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Une enquête est ouverte à la suite d'un signalement à la justice pour détournement de fonds publics à la communauté urbaine du Havre dirigée par Edouard Philippe, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Havre.

"Une plainte a été adressée à mes services via le parquet national financier (PNF) initialement saisi, j’ai transmis en enquête au commissariat du Havre", a indiqué la procureure Soizic Guillaume à l'AFP, confirmant une information du journal Le Monde et du média d'investigation Le Poulpe.

La procureure du Havre souhaite obtenir "des précisions sur les éléments transmis par la signalante", à savoir Cornelia Findeisen, ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre.

En cause, la prise en charge de plus de 28.000 euros d'honoraires d'avocats par la communauté urbaine "dans un certain nombre de procédures qui concernent Edouard Philippe" et les coûts de déplacements d'agents ou anciens agents entendus à Paris pour la première enquête du PNF, selon l'avocat de la plaignante Jérôme Karsenti.

C'est dans le cadre de cette enquête du PNF qu'a été entendu le candidat à la présidentielle et maire du Havre Edouard Philippe comme témoin assisté le 29 octobre.

Mme Findeisen avait déjà déposé plainte à deux reprises contre son ancien employeur en 2023 et 2025 pour détournement de fonds publics, favoritisme ou encore harcèlement moral, menant à l'ouverture d'une enquête à Paris auprès du parquet national financier.

Déclarée lanceuse d'alerte en janvier 2025, Mme Findeisen a de nouveau déposé plainte à Rouen lundi selon Me Karsenti.

"Nous n’avons pas connaissance d’une nouvelle enquête pénale conduite par le parquet du Havre", a réagi le service communication de la communauté urbaine du Havre.

"Les missions confiées" à un cabinet d'avocats "n’ont jamais porté sur la défense des élus dans cette procédure, ceux-ci disposant de leurs propres conseils", a-t-il ajouté.

Les soupçons initiaux de Cornelia Findeisen portaient en 2023 sur une convention d'objectifs pluriannuelle pour l'animation de la Cité numérique du Havre signée en juillet 2020 par Édouard Philippe, alors devenu président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et Stéphanie de Bazelaire, en tant que présidente bénévole de l'association LH French Tech.

Une procédure contestée en interne par Mme Findeisen, qui dit avoir été écartée et harcelée moralement après ses alertes. Son contrat n'a pas été renouvelé.