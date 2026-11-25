Enquête judiciaire sur l'échouement du cargo Miro G dans les Landes

Le cargo Miro G, naufragé sur la côte landaise, reprend le large tiré par un puissant bateau remorqueur, au large du Cap de l'Homy, le 24 novembre 2026 à Lit-et-Mixe, dans les Landes ( AFP / Philippe LOPEZ )

Une enquête judiciaire a été ouverte à Bordeaux sur l'échouement du cargo Miro G dans les Landes, a annoncé mercredi la préfecture maritime de l'Atlantique, évoquant une "erreur de navigation" du navire.

"Le tribunal maritime de Bordeaux a ouvert une enquête judiciaire car le fait d'échouer un navire est a priori une infraction. Donc c'est un motif nécessaire et suffisant pour l'ouverture d'une enquête", a déclaré l'adjoint du préfet maritime Alexandre Ely, au cours d'une conférence de presse à Brest.

Le Bureau d'enquêtes sur les événements de la mer (BEA Mer) mène une enquête technique en parallèle, a-t-il précisé.

Remis à flot mardi après-midi, avec l'aide d'un puissant remorqueur, le Miro G, battant pavillon maltais, était en voie d'acheminement vers un port de Gironde mercredi.

Son échouage dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, "c'est quand même d'abord un problème de navigation", a souligné le vice-amiral d'escadre Marc-Antoine de Saint Germain, préfet maritime de l'Atlantique.

"On a le droit de se poser un certain nombre de questions sur pourquoi il s'est mis dans cette situation", a-t-il ajouté.

Vraquier de 169 m de long construit en 2011, le Miro G, qui naviguait à vide, a d'abord quitté son mouillage de Santander (Espagne) pour se diriger vers Bayonne.

"Il souhaite sans doute venir au mouillage", qui lui est alors "refusé". "Tous les ports sont fermés et les mouillages interdits" en raison de la météo dégradée, a expliqué Alexis Morel, directeur du CROSS Etel.

Le navire remonte ensuite vers le Nord, le long de la côte française, alors qu'il est censé se diriger vers Rouen.

"Le navire est persuadé qu'il va continuer, il y a une forme de déni par rapport à sa trajectoire convergente par rapport à la côte, et (...) il n'évoque à aucun moment de difficulté à naviguer", poursuit M. Morel, parlant d'un contact "assez stupéfiant" avec le navire, qui reçoit finalement l'ordre de se mettre au mouillage pour stabiliser la situation.

"Il y a une question qui se pose sur l'état général de la propulsion de ce navire", a souligné M. Morel.

Après la perte d'une ligne de mouillage, le Miro G s'échouera finalement sur la plage du Cap de l'Homy.

Le préfet maritime n'a pas pu évaluer le coût du déséchouement du cargo, précisant seulement qu'il serait à la charge de l'armateur. "Il y a un assureur derrière qui est solvable", a-t-il précisé.