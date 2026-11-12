ENQUÊTE-BCE-Une dernière hausse des taux prévue en décembre, mais les risques pour l'avenir s'accumulent - économistes

La Banque centrale européenne (BCE) procédera le mois prochain à une dernière hausse de son taux de dépôt dans le cadre de ce cycle de resserrement monétaire, selon la plupart des économistes interrogés par Reuters, même si plus d'un tiers d'entre eux s'attendent à un nouveau relèvement début 2027, l'inflation du bloc étant est deux fois supérieure à l'objectif de 2%.

Les responsables de Francfort ont laissé entendre qu'une hausse des coûts d'emprunt en décembre était pratiquement certaine, afin d'anticiper les redoutables effets de second tour liés à la hausse des cours énergétiques, difficiles à contenir une fois qu'ils se sont installés.

La solide croissance économique de la zone euro et la flambée de l'inflation, qui a atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis trois ans, à 4%, ainsi que les risques d'une nouvelle accélération, ont conduit les marchés à anticiper au moins une nouvelle hausse des taux après décembre.

La plupart des économistes n'ont toutefois pas encore intégré cette perspective dans leurs prévisions de base.

Ils s'en rapprochent toutefois peu à peu, mettant en garde contre le risque de se montrer trop optimiste face à la chute de plus de 20% des contrats à terme sur le pétrole observée ces dernières semaines, alors que les faibles niveaux de stockage de gaz naturel à l'approche de l'hiver accentuent à leur tour les risques d'inflation.

Les 71 économistes interrogés entre le 10 et le 12 novembre s'attendaient tous à ce que la BCE, relève son taux de dépôt à 2,75% en décembre, ce qui constituerait la troisième hausse de l'année, après celles de juin et de septembre.

Si cette hausse se concrétisait, le taux dépasserait la fourchette neutre récemment estimée par la BCE, comprise entre 1,75% et 2,50%, un niveau considéré comme ni stimulant ni restrictif pour l'économie.

"La hausse de décembre est pratiquement programmée. Il me semble qu'ils ont conclu une sorte d'accord en octobre, selon lequel les conditions étaient probablement réunies pour une hausse, mais qu'ils souhaitaient s'en tenir à un rythme mesuré de hausses", estime Fabio Balboni, chef économiste pour l'Europe chez Wellington Management.

La BCE a laissé ses taux directeurs inchangés en octobre, se montrant prudente face à l'impact de la flambée des coûts d'emprunt sur la croissance.

"Mars reste une possibilité, je dirais à 50/50, car l'inflation sous-jacente continuera de grimper jusqu'en mars et ils pourraient préférer pécher par excès de prudence et procéder à une nouvelle hausse préventive", souligne-t-il.

Si une majorité de 65%, soit 46 sur 71, prévoit que le taux de dépôt atteindra un pic à 2,75% en décembre, plus d'un tiers, soit 25, s'attendent à une nouvelle hausse, très probablement au premier trimestre 2027.

Les marchés anticipent actuellement deux à trois hausses d'ici la fin de l'année prochaine.

"La baisse des prix de l'énergie que nous avons observée est quelque peu trompeuse en termes de paysage des risques. Il subsiste une grande incertitude quant à la possibilité d'une paix au Moyen-Orient, et les stocks de gaz restent à des niveaux exceptionnellement bas", avertit Jan von Gerich, chef analyste chez Nordea.

"Si l'hiver est rigoureux, les prix du gaz pourraient facilement monter en flèche. Il serait bien trop tôt pour conclure à ce stade que tout va bien… Mieux vaut opter pour une politique au moins modérément restrictive s'ils estiment que les risques de hausse de l'inflation constituent la principale menace dans ce contexte", dit-il.

Les économistes ont revu à la hausse leurs prévisions d'inflation par rapport au mois dernier, estimant que la hausse des prix restera environ deux fois supérieure à l'objectif de la BCE au moins jusqu'au deuxième trimestre 2027.

L'inflation devrait s'établira ainsi en moyenne à 3,1% et 2,8% cette année et l'année prochaine respectivement, contre des estimations de 3,0% et 2,6% lors de l'enquête précédente.

(Reportage Indradip Ghosh ; sondage réalisé par Mumal Rathore ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)