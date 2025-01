Enquête au Kenya après la chute d'un débris spatial

Lancement d'une fusée depuis le pas de tir européen de Kourou, en Guyane française, le 5 décembre 2024 ( AFP / Ronan LIETAR )

Les autorités kényanes ont lancé une enquête après la découverte d'un objet métallique pouvant provenir d'une fusée tombé dans un village du sud du pays, ont-elles annoncé mercredi.

L'objet, un anneau métallique d'environ 2,5 m de diamètre et pesant environ 500 kg, est tombé le 30 décembre vers 15H locales (12H00 GMT) dans le village de Mukuku, dans le comté de Makueni, a indiqué l'Agence spatiale kényane (KSA).

La KSA, aidée par d'autres agences et les autorités locales, a "sécurisé la zone et retrouvé le débris, qui est aujourd'hui conservé par l'Agence pour de plus amples investigations", a-t-elle ajouté.

"De premiers éléments indiquent que l'objet qui est tombé est un anneau de séparation d'un lanceur (fusée)", conçu soit pour brûler lors de son retour dans l'atmosphère terrestre soit pour tomber sur des zones inhabitées, a poursuivi la KSA dans un communiqué.

L'incident "est un cas isolé sur lequel l'Agence va enquêter", a-t-elle dit. Elle cherche par ailleurs à identifier le propriétaire de l'objet, qui ne présente pas de menace pour la sécurité publique, a-t-elle assuré.

Des découvertes de débris spatiaux construits par l'homme se sont déjà produites, comme en 2022 lorsqu'une partie d’une capsule Dragon de SpaceX avait atterri sur une ferme en Australie.

L'an dernier, une famille américaine dont la maison en Floride avait été touchée par la chute d'un morceau de métal a intenté un procès à la Nasa.