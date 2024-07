Enlèvement et meurtre de Célya: "un coup de folie" suivi d'une "violence extrême"

Le procureur de Rouen Frédéric Teillet (g) lors d'une conférence de presse avec le commandant de la région Normandie, le général Stéphane Gauffeny, le 13 juillet 2024 à Rouen ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le quadragénaire soupçonné d'avoir enlevé puis tué sa belle-fille de 6 ans dans la nuit de vendredi à samedi en Seine-Maritime, a été pris d'un "coup de folie" avant de violenter l'enfant, selon les dires de la mère de la victime.

Selon ses premières déclarations rapportées par le procureur de Rouen, son conjoint de 42 ans, qui ne s'était "jamais montré violent, a claqué brutalement Célya au sol" après une dispute de couple vendredi en fin de journée dans la commune de Saint-Martin-de-l'If.

"Ca a été comme un coup de folie", selon les dires de la mère, toujours hospitalisée. Elle se serait interposée et aurait reçu "plusieurs coups de couteau", lui occasionnant "neuf plaies peu profondes", a déclaré Frédéric Teillet, lors d'une conférence de presse.

La mère a alors quitté leur logement pour appeler les secours, qui n'ont pu que constater l'absence de l'enfant et du beau-père à leur arrivée.

L'alerte-enlèvement déclenchée vendredi soir, la présence sur le secteur de "200 militaires" selon la gendarmerie appuyés notamment par un hélicoptère, et le signalement de riverains, ont permis de retrouver quelques heures après le corps sans vie de la petite Célya et le véhicule du suspect, à "trois kilomètres du domicile" dans une zone boisée, toujours d'après le parquet.

Frédéric Teillet a précisé que l'"examen externe" du corps "a mis en évidence des faits d'une extrême violence, un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête qui a très probablement causé son décès".

Des "lésions écchymotiques" étaient également visibles "sur l'ensemble du corps", a-t-il poursuivi.

Une photo diffusée le 12 juillet 2024 par la Gendarmerie nationale montrant Célya, la fillette de 6 ans retrouvée morte samedi dans la nuit en Normandie ( GENDARMERIE NATIONALE / Handout )

"En rentrant hier soir, on a vu une Golf garée là, au bout de l'impasse, on s'est dit c'est bizarre, parce qu'on ne voit pas grand-monde dans le quartier", a déclaré à l'AFP un voisin Benoît (qui n'a pas souhaité divulguer son patronyme), qui a "fait un rapprochement" avec l'alerte-enlèvement et a prévenu la police.

"Ils sont venus en grosses équipes", a-t-il poursuivi, "C'était assez impressionnant (...) On ne connaissait pas la petite, mais ça nous affecte beaucoup. La nuit a été compliquée".

- "Atteindre sa femme" -

Dans les rues calmes et verdoyantes du village de 1700 habitants, des voisins viennent aux nouvelles et se serrent dans les bras. Les larmes aux yeux, Marie, 62 ans, affirme qu'"en tuant la petite, (le meurtrier présumé) voulait atteindre sa femme, lui prendre ce qu'elle avait de plus cher."

La mine assombrie, son mari hoche la tête. "Ca pouvait arriver partout, mais que ça arrive ici, c'est difficile à accepter."

Photo diffusée par la Gendarmerie nationale le 12 juillet 2024 montrant une Golf bleu marine, la voiture du suspect dans le meurtre de la petite Célya ( GENDARMERIE NATIONALE / Handout )

Dans la longère normande aux volets bleus ciels où vivait Célya avec sa mère, deux chèvres et quelques poules gambadent dans le jardin, derrière un portail où la police a posé des scellés rouges.

"Pas plus tard que mardi, la petite faisait du vélo, on l'a saluée, elle souriait", se souvient, bouleversée, une voisine.

L'auteur présumé des faits qui aurait "consommé plusieurs fois de la cocaïne durant la journée", selon sa compagne, a été interpellé peu après 6H samedi matin alors qu'il tentait de sortir du bois situé près de leur domicile à Betteville, a expliqué Stéphane Gauffeny, général de gendarmerie pour la région Normandie.

Il a été arrêté, "toujours armé d'un couteau" mais s'est laissé "interpeller sans heurt", a ajouté le procureur.

Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur conjoint, enlèvement de mineur de moins de 15 ans et meurtre sur mineur de moins de 15 ans a expliqué le procureur.

Agé de 42 ans, il a été condamné "à cinq reprises" depuis 2009 pour des affaires de stupéfiants et a déjà été incarcéré pour ce type de faits", a détaillé le procureur de Rouen.

Il souffrait également de "troubles du comportement" mais n'était "pas connu pour des faits de violence et les gendarmes n'ont reçu aucune plainte pour de précédentes violences conjugales" dans ce couple ensemble depuis environ deux ans, toujours selon le parquet.

Adopté en France en février 2006, le dispositif "alerte-enlèvement" consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d'enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur. Il a été déclenché en France à une trentaine de reprises jusqu'à présent.