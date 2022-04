Engin explosif à la cathédrale de Toulouse: le suspect en garde à vue

Des policiers à proximité de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse le 8 avril 2022 ( AFP / Matthieu RONDEL )

L'homme soupçonné d'avoir placé vendredi matin un engin explosif artisanal dans la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse a été interpellé en début d'après-midi par la police, a-t-on appris auprès du procureur.

"La personne suspectée d'avoir déposé le colis a été interpellée et placée en garde à vue, il va être entendu", a dit à l'AFP le procureur de la République de Toulouse Samuel Vuelta Simon.

Il était connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agent, stupéfiants et avait été "mis en cause dans d'autres affaires et par deux fois déclaré pénalement irresponsable", a-t-il ajouté.

Vers 08H30, la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse a été évacuée en pleine messe.

Quelques instants plus tôt, un homme coiffé d'une casquette, pris pour un livreur par le sacristain, a traversé la nef pour déposer au pied de l'autel un paquet.

Alors qu'il s'enfuyait en courant, il a bousculé le sacristain qui tentait de le retenir.

Le suspect a été recherché pendant plusieurs heures avant d'être localisé à Balma, une banlieue résidentielle de Toulouse.

Après l'incident, le sacristain a demandé aux fidèles d'évacuer la cathédrale, qui jouxte la préfecture, et a alerté la police.

Les abords de la cathédrale ont été bouclés le temps que les démineurs neutralisent le dispositif explosif qui ne contenait pas de détonateur.