Engagement climatique des entreprises: création d'un comité pour améliorer la transparence

Un comité dont le but est d'agréger et de rendre publiques les données des entreprises afin de mesurer leur engagement climatique a été créé à Paris, ont annoncé vendredi l'Elysée et un envoyé spécial de l'ONU pour le climat.

Ce comité directeur sur les données liées au climat, appelé "Climate Data Steering Committee", est destiné à "orienter le recueil et la production de données climatologiques ouvertes et centralisées afin d'accélérer la transition vers une économie mondiale résiliente ne produisant aucune émission nette", ont annoncé dans un communiqué commun le président français Emmanuel Macron et Michael Bloomberg, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'ambition et les solutions en faveur du climat.

Cette plateforme suit notamment l'initiative "One Planet Climate Hub" lancée par la France à l'occasion de la COP26 à Glasgow en fin d'année 2021.

Si beaucoup d'entreprises se sont engagées à la neutralité carbone d'ici 2050, ces résolutions et les données qui permettent de les justifier ne sont pas rapportées de manière homogène, estime le communiqué.

Il déplore en outre que "la plupart des plateformes de données existantes ne sont pas publiques" et qu'"aucune n'est exhaustive", ce qui "limite la capacité des marchés et du grand public à lutter contre le changement climatique".

L'ONU, le fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou encore des fournisseurs de données financières comme l'agence Bloomberg, l'agence de notation Moody's ou encore l'opérateur de la Bourse de Londres y participeront.

La feuille de route plus précise doit être définie lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies, en septembre.