Enfin un nouveau sélectionneur pour le Nigeria

Quand on est sans solution, autant rappeler une légende.

Sans sélectionneur depuis le départ de José Peseiro, et en recherche active, le Nigeria tient son nouveau coach. Finidi George, ancien international sous le maillot des Super Eagles (62 sélections et 6 buts), et membre du staff de Peseiro, a été promu à la tête de l’équipe nationale. C’est une légende du foot nigérian qui prend les rênes de la sélection, puisqu’il a fait partie de l’équipe championne d’Afrique en 2014 et huitième de finaliste de Coupe du monde la même année et en 1998.…

JF pour SOFOOT.com