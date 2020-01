Enfants exposés aux écrans dès le matin : gare aux troubles du langage

Le 20 juillet, Émilie avait à peine accouché d'Alba qu'une sage-femme la mettait en garde. « Surtout, pas d'écran avant trois ans, c'est très important. » « Ça tombe sous le sens », s'étonne la jeune maman. « Pas pour tout le monde ! », rebondit-elle. Et si, malgré tout, le message n'est pas bien enregistré, il est imprimé sur le carnet de santé depuis 2018. Une mise en garde appuyée qui traduit l'inquiétude grandissante autour des écrans. Et l'urgence de ne pas reproduire l'erreur d'exposer de nouvelles générations d'enfants.Une étude de l'université de Rennes, présentée ce mardi 14 janvier par Santé publique France, enfonce un peu plus le clou. Menée auprès de 276 bambins, âgés de 3 ans 1/2 à 6 ans 1/2 , elle établit que les petits qui regardent les écrans le matin ont trois fois plus de risque de développer des troubles du langage, du simple retard à la dysphasie, un déficit sévère de la production et de la compréhension orale. Pis, si l'enfant ne discute pas de ce qu'il a vu à l'écran avec ses parents, le risque grimpe, multiplié par six.«En consultation, je vois des petits agités»Rester devant la télé, une tablette ou un téléphone dès potron-minet... L'étude inédite montre que la durée n'est pas une question essentielle. « Peu importe le temps, explique l'autrice Manon Collet, médecin généraliste dans le bassin rennais. Le problème, c'est l'exposition dès le lever. » Ce résultat confirme ce que perçoit, dans son cabinet, la pédopsychiatre Lise Barthélémy.« Les écrans, le matin, les excitent toute la journée. En consultation, je vois des petits agités, des comportements brouillés. » Et selon cette médecin, cofondatrice du Collectif surexposition écrans (CoSE), l'apparition de ces joujous numériques est concomitante avec « une hausse faramineuse des troubles du langage, de l'apprentissage, du comportement, relationnels ». « Parfois, je ne sais ...