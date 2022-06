Energie : une nationalisation d'EDF "n'est pas exclue", selon Agnès Pannier-Runacher

Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait déjà évoqué une possible renationalisation d'EDF.

Face aux difficultés que l'entreprise rencontre, EDF pourrait être nationalisée, a indiqué jeudi 2 juin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Une telle décision "n'est pas exclue", a-t-elle avancé.

"Il va y avoir des investissements massifs dans EDF , nous sommes un actionnaire responsable, nous serons à ses côtés et effectivement, nous devons choisir le schéma actionnarial qui soit le plus solide pour qu'elle puisse réaliser ses objectifs dans la durée et avec une visibilité sur la solidité de son financement", a indiqué la ministre.

Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait déjà évoqué une possible renationalisation d'EDF -dont l'Etat détient toujours près de 84%-, dans le cadre d'une "réforme plus large".

Multiplication des difficultés

Si le groupe a vu son bénéfice net multiplié par 8 l'an dernier à 5,1 milliards d'euros, profitant notamment d'une bonne production nucléaire en France, il "rencontre des difficultés depuis le début 2022", ce qui nécessitera "un plan d'actions", a expliquait en février le PDG Jean-Bernard Lévy à des journalistes.

EDF va en effet souffrir cette année d'une production nucléaire en berne, avec notamment des problèmes de corrosion sur plusieurs réacteurs, et des mesures du gouvernement pour limiter la hausse des factures d'électricité. Cela devrait amputer les revenus du géant électrique de respectivement 11 et 8 milliards d'euros.

En outre, malgré une dette nette de 43 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, le groupe va également devoir faire face à d'importants investissements, le président Emmanuel Macron ayant notamment annoncé son intention de construire 6 réacteurs nucléaires EPR en France, avec des études pour 8 supplémentaires.