Énergie solaire : une ferme photovoltaïque de 18 ha inaugurée dans l'Eure

Hier ancienne raffinerie appartenant au groupe BP, aujourd'hui gigantesque ferme photovoltaïque ! La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne et le ministre chargé des collectivités Sébastien Lecornu ont coupé officiellement, lundi 25 novembre au matin, le ruban tricolore, inaugurant ainsi le parc solaire de Terres Neuves à Saint-Marcel, près de Vernon, dans l'Eure.Inscrite dans le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la Normandie, l'utilisation des anciennes friches et des terres polluées est au cœur de la transition énergétique. C'est la base même du projet de parc solaire de Terres Neuves lancé voici 10 ans par la société d'économie mixte West Energies, qui se positionne comme accélérateur pour les projets de production d'énergies renouvelables dans l'Ouest de la France, en partenariat avec le SIEGE 27, le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de L'Eure.Développé sur 18 ha de l'ancienne raffinerie, mis en fonctionnement en juillet dernier, le dispositif devra permettre d'alimenter 6800 foyers hors chauffage, soit 13,5 mégawatts. 127 800 panneaux photovoltaïques ont été posés à l'issue de 5 mois de travaux. Selon les études, 430 t de CO2 grâce à eux seront économisés chaque année.100 % de renouvelable dans l'Eure d'ici 2040Et Sébastien Lecornu, qui est aussi l'ancien président du département, veut aller beaucoup plus loin : l'objectif est d'atteindre « le 100 % d'énergie renouvelable sur le département de l'Eure d'ici 2040 ».Pour la ministre de la Transition écologique et solidaire, il faudra produire cinq fois plus d'énergies photovoltaïques « pour atteindre les 45 Gw et une société neutre en carbone d'ici 2050 avec une autre façon d'utiliser l'espace. Sans artificialisation des sols. Pour cela, 17 000 sites en France sont identifiés. Le photovoltaïque a de ...