Energie: les entreprises pourront toucher des aides dans "quinze jours à trois semaines" (Le Maire)

"Simple", "massif" et surtout "rapide": le guichet ouvert samedi par le gouvernement pour aider les entreprises à régler leurs factures d'énergie doit leur permettre de recevoir de "premiers versements" dans deux à trois semaines, a affirmé lundi Bruno Le Maire.

"Je veux lever un certain nombre d'inquiétudes: toutes les entreprises sont éligibles à ce guichet ouvert samedi, quelle que soit leur taille", a déclaré le ministre de l'Economie sur la radio Franceinfo.

"Qu'on soit une PME, une ETI ou une grande entreprise, on peut toucher de 4 à 150 millions d'euros", a-t-il ajouté.

"Ce guichet est simple - toute la complexité sera traitée par l'Etat - il est massif et il sera rapide. Les versements interviendront dans quinze jours à trois semaines pour les entreprises", a détaillé Bruno Le Maire.

Le ministre a tout de même rappelé les deux critères d'éligibilité à ce guichet d'aides.

Il faut en premier lieu que la facture d'énergie des entreprises ait progressé de plus de 50% entre 2021 et 2022 - "c'est le cas de quasiment toutes les entreprises quand on voit aujourd'hui le coût de l'énergie", a assuré Bruno Le Maire.

Ensuite, la facture d'énergie acquittée par l'entreprise sur la période pour laquelle elle introduit sa demande doit représenter au moins 3% du chiffre d'affaires enregistré à la même période en 2021.

Etant donné que le guichet simplifié samedi permet aux entreprises de faire des demandes d'aide pour les mois de septembre et octobre 2022, seront éligibles celles dont la facture énergétique de ces deux mois est supérieure à 3% de leur chiffre d'affaires enregistré en septembre-octobre 2021.