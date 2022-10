Energie: les aides pour les PME assouplies, plafond augmenté (Le Maire)

Les PME dont la facture énergétique dépasse 3% du chiffre d'affaires "fin 2022" auront droit à une aide d'Etat qui pourra aller jusqu'à 4 millions d'euros, a annoncé mardi sur France Info le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Les critères des aides pour les PME vont bouger", a-t-il assuré, en indiquant qu'un "nouveau guichet unique sera mis en place le 1er novembre".

"Aujourd'hui pour avoir droit à ces aides, il faut que votre facture énergétique représente 3% de votre chiffre d'affaires en 2021", a rappelé le ministre.

"Pas de chance, ça peut représenter moins de 3% en 2021 et représenter 5%,6%,7% en 2022, et c'est le cas de beaucoup d'artisans-boulangers et de boulangeries industrielles", a-t-il cité en exemple.

"Nous allons déplacer ce curseur, les 3% ne seront plus sur 2021 mais sur les derniers mois de 2022", a déclaré Bruno Le Maire.

"Si votre facture d'énergie représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires non pas en 2021 mais fin 2022, au moment où les prix de l'énergie ont explosé, vous aurez droit à ces aides", a-t-il expliqué.

Rappelant avoir demandé que le plafond des aides soit doublé, le ministre ensuite indiqué que "ce ne sera plus deux millions d'euros pour les PME mais ça pourra aller jusqu'à 4 millions d'euros".

"Troisième modification très importante: il suffira que vos bénéfices soient en baisse à la fin de l'année 2022 pour que vous soyez éligibles à ces aides", a-t-il ajouté.

Le dispositif d'aides mis en place pour les entreprises, qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique mis en place pour les particuliers et la plupart des TPE, avait été qualifié en septembre d'"usine à gaz" par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux et le gouvernement avait annoncé qu'il allait le simplifier.

Mi-septembre, seuls 50 millions d'euros sur 3 milliards budgétés avaient été décaissés.