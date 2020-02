Énergie : le Sénégal rebondit sur l'éolien

Le parc éolien de Taïba Ndiaye, présenté par ses promoteurs comme le plus grand projet du genre en Afrique de l'Ouest, a été officiellement inauguré ce lundi 24 février par le président sénégalais Macky Sall. Une mise en service en avance sur le calendrier puisque, en octobre, l'entreprise britannique Lekela, constructeur du projet, se fixait l'année 2020 pour horizon.Un chantier livré en avance?Depuis décembre, 16 éoliennes injectent déjà 50 mégawatts dans le réseau national de la société nationale d'électricité, la Senelec, a appris l'AFP auprès de Lekela. À terme, 158,7 MW seront livrés par 46 turbines s'élevant jusqu'à 180 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 60 étages, dans cette zone rurale proche de l'Atlantique.« La totalité des 158 mégawatts sera sur le réseau au mois de mai », a affirmé dans le directeur général de Lekela Senegal, Massaer Cissé. Lundi, Macky Sall a présenté le parc comme un moyen d'atteindre l'objectif de fournir l'électricité à tous dans le pays et de combattre le réchauffement climatique. Taïba Ndiaye « permettra d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an. Avec la dynamique que nous avons lancée depuis 2014, nous en sommes désormais à 22 % d'énergie renouvelable disponible sur l'ensemble de notre réseau national », a-t-il déclaré. Le parc alimentera avec 450 000 mégawatts/heures par an ? soit la quantité d'énergie produite en une...