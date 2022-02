Énergie : 830 euros de plus sur la facture de millions de Britanniques

Le Royaume-Uni est particulièrement sensible à l'augmentation des prix du gaz, qui compte pour une large part de son mix énergétique.

La flambée des prix du gaz a entraîné la faillite de plus de la moitié des acteurs du marché depuis l'été dernier. ( AFP / JAKUB SUKUP )

Le renchérissement de l'énergie va lourdement peser sur le budget des Britanniques : l'autorité britannique de l'énergie (Ofgem) a annoncé jeudi 3 février augmenter de 54% le plafond des prix de l'énergie dans le pays à partir d'avril. Ce sont des millions de foyers qui vont voir leur facture annuelle s'alourdir de 693 livres (plus de 830 euros).

La flambée mondiale des prix du gaz "entraînera une hausse de 54% du plafond des prix de l'énergie" , un mécanisme destiné à protéger les consommateurs de brusques hausses tarifaires, a précisé l'Ofgem dans un communiqué. Cette hausse concerne environ 22 millions de clients. Ceux qui bénéficient des tarifs standards verront leur facture annuelle passer de 1.277 livres à 1.971 livres tandis que les clients en prépaiement constateront une hausse à 2.017 livres, contre 1.309 livres auparavant.

"Cette hausse est due à une augmentation record des prix mondiaux du gaz au cours des six derniers mois, les prix de gros ayant quadruplé au cours de l'année dernière" , a précisé l'Ofgem dans son communiqué.

Faillites de fournisseurs

Le plafond des prix est mis à jour deux fois par an pour prendre en compte les tarifs de gros de l'énergie. Mais ce mécanisme de protection des consommateurs a été récemment accusé de contribuer à la faillite de nombreux fournisseurs d'électricité, pris en étau entre l'envolée de leurs coûts et des factures bloquées.

Ainsi, la flambée des prix a entraîné la faillite de plus de la moitié des acteurs du marché depuis l'été dernier. Au total, 29 d'entre eux ont cessé d'opérer, et 24 sont encore en activité, a précisé un porte-parole de l'Ofgem à l'AFP.

Le ministre de l'Économie Rishi Sunak a promis dans la foulée de ces annonces 9 milliards de livres d'aides aux familles modestes.

"Le gouvernement va venir en aide à 28 millions de ménages cette année. En tout, c'est un plan d'environ 9 milliards de livres" (près de 11 milliards d'euros), a annoncé Rishi Sunak aux députés britanniques.

Une avance remboursable en cinq ans

En octobre, tous les consommateurs d'électricité du pays verront ainsi une réduction de 200 livres sur leur facture . Il s'agira d'une avance financée par le gouvernement destinée à étaler la hausse brutale des coûts énergétiques, qui sera remboursable par les ménages sur cinq ans, a précisé le ministre.

Cette mesure s'accompagne d' une baisse des impôts locaux de 150 livres en avril qui concernera environ 80% des foyers, et d'une enveloppe de près de 150 millions de livres aux autorités locales à destination des plus modestes. Ces aides s'ajoutent en outre à l'extension d'une aide au chauffage de 150 livres, qui était déjà prévue et bénéficiera à "3 millions de foyers vulnérables", a ajouté Rishi Sunak.

Le Royaume-Uni est plus sensible à l'augmentation des prix du gaz, qui compte pour une large part de son mix énergétique, tandis que d'autres pays européen comme la France par exemple ont un recours plus important au nucléaire.