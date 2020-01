Énergie : 1997-2020, les prévisions ratées du gouvernement

La Revue de l'énergie est un magazine plutôt austère que compulsent avec minutie les spécialistes de la question. En général, à sa lecture, on s'amuse peu. Et puis, dans sa livraison de novembre-décembre, il y a une pépite, compréhensible par le commun des lecteurs. François Moisan, ex-dirigeant de l'Ademe, s'est livré à un exercice assez courageux d'autocritique. Il a repris les prévisions faites par le commissariat général au Plan en 1997 concernant la consommation d'énergie et la production de CO2 en 2020, un difficile exercice de prospective qu'il avait chapeauté. Le résultat n'est pas très brillant : la soixantaine d'experts réunis pour réfléchir à la question s'est trompée sur à peu près toute la ligne.François Moisan n'est sans doute pas maso. Son idée, en revenant une vingtaine d'années en arrière, est de montrer si le travail prospectif peut être utile, alors que l'administration planche aujourd'hui sur ces mêmes questions pour 2050. Bref, alors que France Stratégie a remplacé le commissariat général au Plan, est-il fructueux de faire turbiner des armées de hauts fonctionnaires pour tenter de dessiner l'avenir, et y adapter les moyens, alors qu'ils ne maîtrisent qu'un nombre réduit de paramètres ?Prix du pétrole, population, croissance, ils se sont trompés sur toutC'est l'impression qui ressort à la lecture du long exposé de François Moisan. Au premier coup d'?il, la méthode adoptée semble pourtant prudente....