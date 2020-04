Endurance moto: les 8 Heures de Suzuka reportées à novembre

Le circuit de Suzuka ( AFP / YURIKO NAKAO )

Les 8 Heures de Suzuka ont été reportées au 1er novembre au lieu du 19 juillet en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs du Championnat du monde d'endurance moto (EWC) et de la course.

"Les restrictions d'entrée sur le territoire actuellement en vigueur au Japon et l'accueil à Suzuka de teams et de pilotes venus de différents pays touchés par le coronavirus imposent ce report en automne", justifient la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), Eurosport Events et Mobilityland dans un communiqué.

La course redevient ainsi la dernière épreuve de la saison d'endurance moto et "bénéficiera donc de nouveau d'une majoration à 150% des points à l'arrivée", relèvent les organisateurs.

Il reste trois épreuves sur cinq de la saison 2019-2020 à disputer. Les 24 Heures Motos au Mans ont été reportées d'avril aux 29 et 30 août, et les 8 Heures d'Oschersleben annulées et remplacées dans le calendrier par l'édition du Bol d'Or 2020 au Castellet.

Le calendrier actualisé de la saison 2019-2020 du Championnat du monde d'endurance moto (EWC):

21-22 septembre 2019: Bol d'Or (course de 24 heures) / Le Castellet (France)

14 décembre 2019: 8 Heures de Sepang (Malaisie)

29-30 août 2020: 24 Heures Motos / Le Mans (France)

19-20 septembre 2020: Bol d'Or (course de 24 heures) / Le Castellet (France)

1er novembre 2020: 8 Heures de Suzuka (Japon)

av/pel