Endormi, Lille se réveille contre le Celtic

Mené 0-2, le LOSC a sauvé la mise face au Celtic (2-2).

Lille 2-2 Celtic

Burak Y?lmaz, le boss fort

Ce n'était pas un scénario envisagé au départ, mais le résultat final reste tout de même une bonne nouvelle pour Lille.Pour la réception du Celtic, le LOSC démarrait la rencontre en confiance avec aucune défaite au compteur depuis le début de saison 2020-2021. Mais à vrai dire, les Dogues ont longtemps montré une incapacité à faire face à un valeureux collectif écossais. Dominés et bousculés en première période, les hommes de Christophe Galtier cèdent par deux fois et à la suite de deux bévues défensives de Zeki Çelik : la première sur une perte de balle en défense qui permet à Mohamed Elyounoussi d'ouvrir le score d'une frappe enroulée en pleine lucarne, la deuxième sur une absence de marquage au point de penalty qui profite à nouveau à l'international norvégien. À vrai dire, les Lillois auraient pu rentrer à la pause avec un écart moins difficile à remonter, mais Jonathan David ne débloque pas son compteur but sur un penalty qu'il s'était lui-même procuré (41).Dos au mur, les Nordistes repartent pourtant avec la ferme intention de refaire leur retard. Si le changement de mentalité n'est pas effectif dès la reprise, Galtier gonfle le moral de sa troupe avec la triple entrée de Renato Sanches, Burak Y?lmaz et Luiz Araujo. Ensemble, les locaux vont finir par trouver l'ouverture sur corner grâce à Çelik qui réduit l'écart de près. Lille pousse et se donne les moyens de ses ambitions, à l'image de la reprise du gauche de Jonathan Ikoné déviée par la défense des, mais...