Encore une recrue pour Chelsea !

On espère que Mauricio Pochettino connaîtra son nom avant la fin de la saison !

Plutôt discret sur le marché des transferts cet été, Chelsea a officialisé ce samedi soir le transfert de Djordje Petrović, en provenance du New England Revolution. Quelques jours après le départ de Kepa Arrizabalaga au Real Madrid, et l’arrivée de Robert Sánchez, de Brighton, les Blues semblent avoir trouvé assez de portiers. Le gardien serbe débarque à Stamford Bridge contre un chèque de 16 millions d’euros (bonus inclus) et a signé un contrat de sept ans (plus une en option) avec les Londoniens.…

LT pour SOFOOT.com