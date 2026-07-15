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Encore une mauvaise nouvelle pour le foot français
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 00:46

Encore une mauvaise nouvelle pour le foot français

Encore une mauvaise nouvelle pour le foot français

Décidément, sale soirée pour le foot français. Déjà en mauvaise posture pour survivre, et sanctionnés d’une exclusion des championnats nationaux, les Girondins de Bordeaux devraient perdre tout espoir malgré leur appel devant la DNCG.

Vers une liquidation judiciaire

Selon L’Équipe , les Bordelais devraient voir leur sanction entérinée par le gendarme du foot français , leur ultime repreneur se retirant de l’affaire. Sparta, le fonds d’investissement britannique en question, n’a pas pu « réunir les 10 millions d’euros nécessaires pour financer la prochaine saison ».

JF pour SOFOOT.com

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