information fournie par So Foot • 06/04/2024 à 19:48

Encore une marque record pour le Bayer Leverkusen

Un nouveau samedi de rêve pour le Bayer Leverkusen.

Toujours plus proche du sacre en Bundesliga, le Bayer Leverkusen continue aussi d’affoler les compteurs statistiques. Potentiellement sacrés dès le week-end prochain, les joueurs de Xabi Alonso réalisent en plus l’incroyable performance d’être toujours invaincus après 28 journées de championnat, et le sont même toutes compétitions confondues. Cette marque constitue un record en Allemagne, puisque le Bayer vient d’égaler le total historique atteint par le Bayern Munich lors de la saison 2013-2014. À l’époque, les Munichois avaient par la suite perdu deux matchs consécutifs, échouant de leur quête d’invincibilité.…

JF pour SOFOOT.com