Encore une défaite pour la Juve, l'Atalanta trébuche contre l'Inter, deuxième, et Immobile égale Higuain par Florian Burgaud (iDalgo) Les cadors de la Serie A concluaient leur exercice national 2019/2020 ce samedi soir. L'Inter Milan, en battant l'Atalanta Bergame (2-0), qui a perdu son gardien Pierluigi Gollini sur blessure à quelques jours du quart de finale de Ligue des Champions face au PSG, avec deux buts rapides de Danilo D'Ambrosio (1er) et d'Ashley Young (20e), termine le Championnat à la deuxième place à une longueur de la Juventus. En roue libre depuis que le titre est acquis, la Vieille Dame s'incline effectivement 3-1 sur sa pelouse contre l'AS Roma malgré l'ouverture du score de Gonzalo Higuain (5e). Nikola Kalinic (23e) et Diego Perotti (44e, 52e) ont mis les joueurs de la Louve, cinquièmes du classement final, devant au score. La Lazio s'est inclinée 3-1 au San Paolo face au Napoli mais Ciro Immobile, en égalisant en première période, a inscrit son 36e but de la saison en Serie A, égalant le record de Gonzalo Higuain, réalisé en 2016 sous les couleurs de... Naples. Enfin, l'AC Milan de Stefano Pioli domine Cagliari 3-0 avec une nouvelle réalisation de Zlatan Ibrahimovic. Ce dimanche, la dernière place en Serie B se joue entre le Genoa et Lecce.

