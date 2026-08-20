Encore un transfert qui capote pour Bamba Dieng

Encore un transfert qui capote pour Bamba Dieng

Dieng dong. Alors que son arrivée à la Lazio semblait bouclée, Bamba Dieng ne devrait finalement pas rejoindre Rome après avoir raté sa visite médicale, ce mercredi, pour un problème au genou, selon Marca .

L’ancien Marseillais, libre depuis son départ de Lorient après une saison à 10 buts en 22 matchs de Ligue 1, n’arrive toujours pas à trouver son point de chute.…

MJ pour SOFOOT.com