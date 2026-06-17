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Encore un record pour CR7
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 20:27

Encore un record pour CR7

Encore un record pour CR7

C’est dans les vieux pots… En étant titularisé avec le Portugal face à la République démocratique du Congo du haut de ses 41 ans et 132 jours, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur de champ le plus âgé à démarrer un match dans l’histoire de la Coupe du monde.

Et ce n’est pas tout. Le capitaine de la Seleção a également rejoint son rival éternel Lionel Messi, auteur d’un triplé retentissant face à l’Algérie (3-0), dans le cercle fermé des joueurs ayant disputé six Mondiaux . Depuis 2006, l’actuel attaquant d’Al-Nassr a participé à l’intégralité des éditions de la Coupe du monde.…

TM pour SOFOOT.com

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