Encore un record de buts pour Erling Haaland

Boulimique.

Facile vainqueurs de Chypre ce jeudi à Larnaca (0-4), les Norvégiens ont encore pu compter sur Erling Haaland pour martyriser la défense adverse. En inscrivant un doublé, l’attaquant de Manchester City a fait passer son total à 27 buts en 27 sélections. Un ratio titanesque, qu’on n’avait plus vu depuis les années 70 et les 30 pions de Gerd Müller lors de ses 27 premières capes avec l’Allemagne de l’Ouest. Le cyborg norvégien a inscrit six des onze buts que la Norvège a marqué lors de ces six premières rencontres d’éliminatoires et il n’est plus qu’à six longueurs du record de buts avec les Løvene , encore détenu par Jörgen Juve.…

LT pour SOFOOT.com