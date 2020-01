Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Encore un podium pour Bescond, Vittozzi s'impose Reuters • 26/01/2020 à 16:30









Encore un podium pour Bescond, Vittozzi s'impose par Hugo Chalmin (iDalgo) Quelle semaine pour Anaïs Bescond ! Après une victoire en relais simple mixte et une 3ème place sur le 15 km, la Jurassienne a signé un nouveau podium dimanche lors de la mass start de Pokljuka. La Jurassienne a arraché une superbe 3ème position grâce à un tir parfait (20/20). Une performance encourageante qui devrait mettre en confiance la Française en vue des Mondiaux qui approchent. En compagnie de Bescond, seule Lisa Vittozzi a réalisé un sans faute au tir. C'est d'ailleurs l'Italienne qui s'est adjugée la course. Deuxième lors de la Coupe du Monde 2019, elle a devancé de justesse Hanna Oeberg. La Suèdoise de 24 ans conforte ainsi sa 3ème place au classement général. Du côté tricolore, Justine Braisaz a également brillé. La biathlète d'Albertville termine 5ème avec un 17 sur 20 au tir.

