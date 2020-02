Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Encore un nul pour Arsenal face à Burnley Reuters • 02/02/2020 à 17:24









Encore un nul pour Arsenal face à Burnley par Hugo Chalmin (iDalgo) Décidément, Arsenal semble être abonné aux matchs nuls. À l'occasion de la 25ème journée de Premier League, les Gunners n'a pas pu aller chercher mieux qu'un 0-0 dimanche sur la pelouse de Burnley. Ils ont enchaîné un cinquième nul consécutif à l'extérieur en championnat. Une première pour le club londonien depuis 1948. Et les hommes de Mikel Arteta peuvent s'estimer heureux de repartir de Turf Moor avec un point. En première période, les deux équipes font jeu égal mais ne parviennent pas à concrétiser leurs occasions. Après le retour des vestiaires, Arsenal peine toujours à créer le danger dans le camp des Clarets. Ces derniers ont même l'opportunité d'ouvrir le score à la 78ème minute. Sur un centre, Rodriguez hérite du ballon dans le dos de David Luiz. Sa frappe à bout pourtant heurte la barre transversale des buts de Leno. Le gardien allemand voit la balle rebondir sur sa ligne sans la franchir. Burnley revient à la 11ème place du classement, à égalité de points avec Arsenal qui végète à la 10ème place.

