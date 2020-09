Encore un mauvais résultat pour Lyon, auteur d'un nul à Lorient

Mené à Lorient en deuxième mi-temps et très décevant pendant quasiment tout le match, l'Olympique Lyonnais a réussi à égaliser grâce à Léo Dubois pour ramener un petit nul de Bretagne. Mais le résultat comme le contenu sont insuffisants pour les Gones, qui enchaînent une quatrième rencontre sans victoire.

Lorient 1-1 Lyon

Nom : Dubois. Prénom : Léo. Âge : 26 ans. Rôle : arrière droit. Mission : défendre et animer son couloir... mais aussi créer des bijoux, si possible. Comment ? En dégainant un exploit personnel au moment où sa bande est à l'agonie, par exemple. Chose faite ce dimanche après-midi, au stade du Moustoir.Alors que Lyon était (mal)mené par Lorient, le latéral a en effet sauvé son clan. Tout seul comme un grand, en se baladant dans la défense des Merlus pour sortir un petit chef-d'œuvre et surtout signer l'égalisation des Gones. Qui, très décevants, enchaînent une quatrième journée sans succès et pointe en dixième position. Les Bretons, eux, sont seizièmes.Depay remplaçant. Oui, Depay sur le banc. C'est dire si Garcia, logiquement mécontent du début de saison de sa troupe, souhaite faire bouger les choses. En face, Grbi? se blesse rapidement et doit laisser sa place à Hamel. Pas de quoi désorganiser Lorient, qui laisse complètement la balle aux locaux. Lesquels s'offrent des opportunité par Cornet, puis par Diomandé. Mais l'enroulé sur coup franc du premier est repoussée par Nardi, et la tentative du second captée par le portier.