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Encore un départ d'Aston Villa
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 10:07
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Encore un départ d'Aston Villa

Encore un départ d'Aston Villa

Troisième gros transfert de l’été d’Angleterre à l’Arabie saoudite. Après Crysencio Summerville et Tijjani Reijnders, ce n’est pas un Néerlandais mais un Anglais de Premier League qui signe en Saudi Pro League et rejoint l’équipe du premier cité. Ollie Watkins quitte officiellement Aston Villa pour s’engager avec Al-Hilal pour les trois prochaines saisons, en échange d’une indemnité de transfert de 50 millions de livres sterling (autour de 58,4 millions d’euros) selon Sky Sports .

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