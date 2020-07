Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Encore battue, la Lazio Rome est en danger Reuters • 11/07/2020 à 19:26









par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour la troisième fois d'affilée, la Lazio Rome s'est inclinée en Serie A. Cet après-midi, alors qu'elles menaient au score, les troupes de Simone Inzaghi sont tombées à domicile face à Sassuolo (1-2). Luis Alberto avait marqué le premier but du match à la demi-heure de jeu. Mais au retour des vestiaires, le jeune Giacomo Raspadori a permis à Sassuolo d'égaliser. Dans les arrêts de jeu, Francesco Caputo a offert la victoire aux visiteurs. Grâce à ce succès, Sassuolo revient provisoirement à 5 points du Top 5. Alors qu'elle luttait pour le Scudetto il y a moins de deux semaines, la Lazio Rome doit regarder dans le rétroviseur car l'Atalanta Bergame pourrait lui passer devant en cas de victoire contre la Juventus Turin ce soir.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.