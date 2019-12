Enchères vintage, apithérapie, balade dans les transports londoniens... Les 7 idées de la semaine

Des vins, des expositions ou des lectures ? Suivez les recommandations de « M Le magazine du Monde », qui goûte à tous les domaines afin de vous proposer une activité par jour.

Révolution de palais à la chinoise

Adeline Grattard a du talent, elle sait aussi se remettre en question avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un an et demi, la chef du restaurant parisien yam'Tcha, 1-étoile au Michelin, ouvrait le café lai'Tcha, un traiteur chinois super luxe. C'est un carton... qui finit par s'épuiser. Adeline Grattard entreprend alors de transformer l'adresse en un Wonton Bar, où elle sert, en bouillon ou en sauce, de petits raviolis fourrés à la chair de porc et de crevette. Le soir, le bar se transforme en restaurant, le lai'Tcha Bistrot Chinois, où l'on peut découvrir le menu dégustation à 50 euros. Le mardi soir, Adeline Grattard elle-même est en cuisine. Un vrai cadeau.

Wonton Bar, 7, rue du Jour, Paris 1er. Du mercredi au samedi, 12 heures-19 heures. Lai'tcha, bistrot chinois, du mercredi au samedi de 19 heures à 22 h 30, et en continu le samedi. yamtcha.com

Revue d'art venue de Berlin

Voilà un autre cadeau. Qui vient combler l'une des frustrations des amateurs d'art contemporain qui ont le défaut, ou la faiblesse, de ne pas lire l'allemand, et donc de ne pas comprendre un traître mot de la revue bimestrielle d'art contemporain Blau, fondée à Berlin en 2014. Le directeur créatif de la revue, Cornelius Tittel, vient de lancer Blau International, une version semestrielle en anglais. Au sommaire de ce numéro, des images signées François Halard à Baalbek, au Liban ; l'interview d'un médium qui parle à l'esprit de Carol Rama, terrifiante et géniale artiste turinoise ; une double page où la veuve du minimaliste américain Carl Andre expose cette œuvre que son mari lui avait offerte : un de ses fameux dallages en version miniature, qu'elle installe sur les sols de toutes ses chambres d'hôtel. Soit l'incarnation absolue de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui : un mode de vie, un ensemble de codes dont la force émotionnelle n'est pas amenée à disparaître.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr