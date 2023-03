ENCADRE-Principaux récompensés à la 95e cérémonie des Oscars

LOS ANGELES, 13 mars (Reuters) - Voici les principaux gagnants de la 95e cérémonie des Oscars, les plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique américaine remises dimanche à Los Angeles par l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Meilleur film : "Everything Everywhere All at Once"

Meilleur acteur : Brendan Fraser ("The Whale")

Meilleure actrice : Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once ")

Meilleur réalisatrice : Daniel Kwan et Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once ")

Meilleur second rôle masculin: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once ")

Meilleur second rôle féminin : Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once ")

Meilleur scénario original : "Everything Everywhere All at Once", écrit par Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Meilleur scénario adapté : "Women Talking", écrit par Sarah Polley

Meilleur film d'animation : "Pinocchio", de Guillermo del Toro

Meilleur film documentaire : "Navalny", de Daniel Roher

Meilleur film en langue étrangère : "A l’Ouest, rien de nouveau" (Allemagne)

Meilleure musique originale : "A l’Ouest, rien de nouveau"

Meilleure chanson originale : "Naatu Naatu" tirée du film "RRR"

(Rédigé par Jean Terzian)